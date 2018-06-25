WADA приняло итоги расследования ФИФА по российскому футболу

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danilov 25 Июня 2018 в 10:40:42
При этом в ФИФА ответили на заявление журналиста Ника Харриса в британском издании Mail on Sunday, что Международная федерация знала о нарушениях в России.
"В своем материале журналист Харрис предоставляет трибуну для людей, которые не имеют отношения к расследованиям", - говорится в заявлении ФИФА.
Там также отметили, что бывший глава WADA Ричард Паунд и глава комиссии WADA Ричард Макларен не являются релевантными экспертами в отношении российского футбола, поскольку с расследованием ФИФА не знакомы.
http://www.mk.ru/sport/2018/06/24/wada-prinyalo-itogi-rassledovaniya-fifa-po-rossiyskomu-futbolu.html