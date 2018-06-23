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Империя зла
Суд наказал «зигующих» в Волгограде британских болельщиков
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danilov 25 Июня 2018 в 15:48:06
Британская полиция запретила трем английским фанатам посещение футбольных матчей за нарушение моральных норм. Инцидент произошел в одном из баров Волгограда после игры чемпионата мира-2018 между Англией и Тунисом (2:1).
Ранее в интернете появилось видео, на котором англичане поднимают руки в нацистском приветствии и поют песню, в которой упоминается Гитлер и Освенцим. Тем самым британцы хотели задеть фанатов "Тоттенхэма", которых в Лондоне соперники называют "армией евреев".
На данный момент известно, что 57-летнему Майклу Герберту из Дерби нельзя будет проходить на стадион на протяжении пяти лет. Его два товарища наказаны только на время чемпионата мира-2018.
Все трое депортированы из России.



https://sport24.ru/news/football/2018-06-23-troim-britanskim-fanatam-zapretili-poseshchat-matchi-chm-za-natsistskoye-privetstviye
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