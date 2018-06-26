Лондонский суд оставил «заморозку» активов Нацфонда Казахстана в силе

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
KAN13 26 Июня 2018 в 12:13:53
Речь идет о судебном процессе с участием двух молдавских бизнесменов Анатола и Габриэля Стати, которые подали судебные иски против Казахстана в 2010 году. Стати потребовали 4 миллиарда долларов от Казахстана через арбитраж в Швеции, но им было присуждено 500 миллионов долларов. 199 миллионов из этих средств якобы связаны с затратами на строительство газоперерабатывающего завода.
Кто такой Анатол Стати и почему по его иску «заморожены» средства Нацфонда Казахстана.
Обслуживающий активы Нацфонда кастодиан Bank of New York Mellon заморозил активы Национального фонда Казахстана на сумму 22 миллиарда долларов в декабре 2017 года.
Суд, созданный под эгидой Торговой палаты Стокгольма, обязал казахстанскую сторону выплатить Стати и их компаниям более 500 миллионов долларов в виде возмещения ущерба и судебных издержек за нарушение международных обязательств.
Акишев о «заморозке» средств Нацфонда: 22 миллиарда долларов никто никогда не заберет.
В начале января 2018 года окружной суд Амстердама оставил без изменений решение об аресте акций голландской компании KMG Kashagan BV на сумму 5,2 миллиарда долларов, принадлежащих фонду национального благосостояния «Самрук-Казына», в пользу молдавских бизнесменов. Прежнее решение в пользу граждан Молдавии Анатолия и Габриэля Стати, а также их компаний Ascom Group SA и Terra Raf Trans Traiding Ltd было вынесено 8 сентября 2017 года.
В конце мая 2018 года суд первой инстанции в Брюсселе снял предварительный арест с активов Национального фонда Казахстана. Также суд постановил, что снять арест с оставшихся средств в размере 530 миллионов долларов можно в английских судах.
источник: Sputniknews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 26.06.2018 в 12:48:16 # 682790
Дядя Нурик 26.06.2018 в 13:03:34 # 682798
Антибиотик 26.06.2018 в 13:26:51 # 682801
Цитата: Дядя Нурик от 26.06.2018 13:03:34
Да нас просто нагинают за что-то. Может, этих активов на 22 млрд. нет даже... В этом мире нельзя никому верить, тем более западным судам и банкам. Зачем хранить там свои активы? Чтобы нами манипулировали? Ну, когда один раз продашься, там уже на крючке будешь до конца, пока не умрешь.
Да нас просто нагинают за что-то. Может, этих активов на 22 млрд. нет даже... В этом мире нельзя никому верить, тем более западным судам и банкам. Зачем хранить там свои активы? Чтобы нами манипулировали? Ну, когда один раз продашься, там уже на крючке будешь до конца, пока не умрешь.
Давно шал продался
Вот вам и инвесторы!
Пришли - открывай казну.
GogaAshkenaz 26.06.2018 в 14:43:05 # 682815
Цитата: Дядя Нурик от 26.06.2018 13:03:34
пока не умрешь.
пока не умрешь.
по-быстрее бы ...