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Империя зла
Лондонский суд оставил «заморозку» активов Нацфонда Казахстана в силе
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KAN13 26 Июня 2018 в 12:13:53
АСТАНА, 26 июн — Sputnik. Лондонский апелляционный суд оставил в силе постановление, разрешающее Bank of New York Mellon заморозить активы Национального фонда Казахстана в размере 22,6 миллиарда долларов США, сообщается на сайте law360.com.

Речь идет о судебном процессе с участием двух молдавских бизнесменов Анатола и Габриэля Стати, которые подали судебные иски против Казахстана в 2010 году. Стати потребовали 4 миллиарда долларов от Казахстана через арбитраж в Швеции, но им было присуждено 500 миллионов долларов. 199 миллионов из этих средств якобы связаны с затратами на строительство газоперерабатывающего завода.

Кто такой Анатол Стати и почему по его иску «заморожены» средства Нацфонда Казахстана.

Обслуживающий активы Нацфонда кастодиан Bank of New York Mellon заморозил активы Национального фонда Казахстана на сумму 22 миллиарда долларов в декабре 2017 года.

Суд, созданный под эгидой Торговой палаты Стокгольма, обязал казахстанскую сторону выплатить Стати и их компаниям более 500 миллионов долларов в виде возмещения ущерба и судебных издержек за нарушение международных обязательств.

Акишев о «заморозке» средств Нацфонда: 22 миллиарда долларов никто никогда не заберет.

В начале января 2018 года окружной суд Амстердама оставил без изменений решение об аресте акций голландской компании KMG Kashagan BV на сумму 5,2 миллиарда долларов, принадлежащих фонду национального благосостояния «Самрук-Казына», в пользу молдавских бизнесменов. Прежнее решение в пользу граждан Молдавии Анатолия и Габриэля Стати, а также их компаний Ascom Group SA и Terra Raf Trans Traiding Ltd было вынесено 8 сентября 2017 года.

В конце мая 2018 года суд первой инстанции в Брюсселе снял предварительный арест с активов Национального фонда Казахстана. Также суд постановил, что снять арест с оставшихся средств в размере 530 миллионов долларов можно в английских судах.

источник: Sputniknews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 26.06.2018 в 12:48:16   # 682790
Дурдом!
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  Дядя Нурик 26.06.2018 в 13:03:34   # 682798
Да нас просто нагинают за что-то. Может, этих активов на 22 млрд. нет даже... В этом мире нельзя никому верить, тем более западным судам и банкам. Зачем хранить там свои активы? Чтобы нами манипулировали? Ну, когда один раз продашься, там уже на крючке будешь до конца, пока не умрешь.
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  Антибиотик 26.06.2018 в 13:26:51   # 682801
Нам правды точно не кто не расскажет!
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  Dragon 26.06.2018 в 14:03:27   # 682806
Цитата: Дядя Нурик от 26.06.2018 13:03:34
Да нас просто нагинают за что-то. Может, этих активов на 22 млрд. нет даже... В этом мире нельзя никому верить, тем более западным судам и банкам. Зачем хранить там свои активы? Чтобы нами манипулировали? Ну, когда один раз продашься, там уже на крючке будешь до конца, пока не умрешь.



Давно шал продался
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  Маке0912 26.06.2018 в 14:14:15   # 682808
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  GogaAshkenaz 26.06.2018 в 14:43:05   # 682815
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