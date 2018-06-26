Лондонский суд оставил «заморозку» активов Нацфонда Казахстана в силе

Да нас просто нагинают за что-то. Может, этих активов на 22 млрд. нет даже... В этом мире нельзя никому верить, тем более западным судам и банкам. Зачем хранить там свои активы? Чтобы нами манипулировали? Ну, когда один раз продашься, там уже на крючке будешь до конца, пока не умрешь.