Странички истории 240-летней сияющей демократии

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danilov 27 Июня 2018 в 12:28:49
1 июня исполнилось 97 лет со дня бомбардировки самолетами Ку-Клукс-Клана негритянских кварталов города Талса, штат Оклахома, где шли ожесточенные уличные бои между белыми и черными ополченцами.
Все началось с того, что 30 мая 1921 года городская полиция арестовала 19-летнего негра – чистильщика обуви Дика Роуленда по обвинению в попытке изнасилования 17-летней лифтерши Сары Пэйдж. Это произошло, несмотря на то что сама "жертва изнасилования" отказалась свидетельствовать против Роуленда, заявив, что между ними просто возникла ссора. Тем не менее, парня взяли под стражу, а на следующий день городская газета "Талса Трибюн" вышла с аршинным заголовком на первой полосе: "Негр-насильник напал на белую девушку".
Статья произвела ожидаемый эффект. Уже вечером вооруженная толпа местных расистов, среди которых было немало членов Ку-Клукс-Клана, собралась у здания тюрьмы, чтобы захватить Роуленда и устроить свою любимую забаву "вздернуть ниггера". Но там их ждал сюрприз. Помимо полицейских, тюрьму взяли под охрану 85 местных чернокожих ветеранов Первой мировой войны с револьверами и охотничьими ружьями. Ополченцы заявили, что не допустят расправы с Роулендом.
Словесная перепалка быстро переросла в перестрелку, которая закончилась не в пользу нападавших. Потеряв восемь человек убитыми, толпа отхлынула. Среди защитников тюрьмы погибли двое. Но этим, разумеется, дело не кончилось. Клан немедленно объявил в городе и его окрестностях мобилизацию с призывом защитить белое население от черных убийц. На призыв откликнулось около двух тысяч человек.
Население Талсы тогда составляло примерно 75 тысяч, из них 11 тысяч негров, большинство из которых жило в районе Гринвуд. Ранним утром 1 июня он подвергся атаке боевиков. В отличие от большинства других негритянских гетто Америки, это был не самый бедный район города. Значительная часть его обитателей имела вполне приличные дома и даже автомобили. Многие из них также владели оружием. Эти люди быстро организовались и встали на защиту своих жилищ, а остальные бросились бежать, спасаясь от погромщиков.
На улицах Гринвуда завязались перестрелки. Поначалу нападавшие не имели успеха, поскольку негры упорно отстреливались из окон, с чердаков и с крыш домов, нанося потери атакующим. Переломить ситуацию помогло применение аэропланов. На городском аэродроме расисты держали несколько двухместных учебно-спортивных бипланов Кертисс JN-4 "Дженни", принадлежавших местной организации Ку-Клукс-Клана (см. тизер). Там же стояло еще несколько таких же аппаратов, находившихся в собственности городской почтово-транспортной авиакомпании. Они тоже были захвачены, таким образом, в руках мятежников оказалось, по разным данным, от восьми до 12 самолетов.
Среди клансменов сразу нашлись люди с летной подготовкой, поэтому уже в 9 часов утра начались воздушные бомбардировки Гринвуда. На негритянские кварталы посыпались связки динамитных и тротиловых шашек, а также – самодельные зажигательные бомбы, от которых по всему району вспыхнули пожары. Поскольку бой продолжался, их никто не тушил и уже через полчаса целые улицы деревянных коттеджей были охвачены пламенем.
С земли по аэропланам велась стрельба из винтовок. Сбить никого не удалось, но, по рассказам очевидцев, член экипажа одной из машин, свесившийся за борт, чтобы прицельно бросить очередную бомбу, был убит или тяжело ранен и вывалился из кабины. Этим потери ВВС клана ограничились, но на земле жертв было гораздо больше.
Около полудня в город прибыл спешно вызванный шерифом отряд национальной гвардии численностью 110 человек с пулеметом. Но его командир, оценив обстановку, предпочел не вмешиваться в происходящее, ограничившись охраной нескольких крупных общественных зданий за пределами Гринвуда, в которых обитатели гетто, бежавшие от погромщиков, могли найти укрытие. Благодаря этому было спасено более шести тысяч человек, преимущественно – женщин, стариков и детей.
К вечеру "битва за Гринвуд" завершилась. Ополченцы, не имея возможности продолжать сражаться среди огня, покинули горящие кварталы и скрылись или сдались национальным гвардейцам, а нападавшие разграбили и сожгли дома, уцелевшие при бомбардировке. К утру 2 июня процветающий район, центральную улицу которого в шутку называли "черным Уолл-стритом", превратился в огромную выжженную пустошь.
Количество погибших, первоначально оцененное в 77 человек, в дальнейшем выросло до 350 (официальная оценка американского Красного креста), из них порядка полусотни погромщиков, остальные – негры. Ранения и ожоги получили не менее 800 человек. Полностью сгорели 1256 жилых, коммерческих и муниципальных зданий, то есть фактически все постройки Гринвуда. Негритянская община Талсы надолго прекратила свое существование, поскольку выжившие жители гетто предпочли уехать из города.
Расследование завершилось довольно быстро и, разумеется, возложило всю вину на чернокожих, которые якобы напали на белых "активистов" и сами спровоцировали погром. Однако при этом никто из арестованных защитников Гринвуда не был осужден. Судов вообще не было, поскольку власти опасались, что на них могут вскрыться обстоятельства, идущие вразрез с официальной версией. Всех задержанных просто отпустили. Также был отпущен и Роуленд, с которого сняли обвинение в изнасиловании.
К сказанному можно добавить, что события в Талсе американцы предпочитали не афишировать. Хотя официального запрета на их освещение, вроде бы, не было, первая книга об этой драме вышла лишь в 1992 году.
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