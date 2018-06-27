Трамп выступил с угрозами в адрес Harley-Davidson

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danilov 27 Июня 2018 в 12:37:59
«Harley-Davidson не должен производиться в другой стране – никогда! Их работники и клиенты уже очень злятся на них. Если они переедут, то, смотрите, это станет для них началом конца – они сдались, они ушли». Аура исчезнет, и их обложат налогами, как никогда раньше», – написал Трамп в Twitter.
Несколькими постами ранее Трамп сообщил, что налоги в других странах «слишком высоки», например в Индии, и компании возвращаются в Америку. Он предупредил, что Harley-Davidson не смогут продать мотоциклы в США без уплаты «большого налога».
Ранее во вторник Трамп выражал удивление из-за того, что производитель мотоциклов Harley-Davidson решил перенести производство в Европу.
https://vz.ru/news/2018/6/26/929681.html
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