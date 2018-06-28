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danilov 29 Июня 2018 в 10:16:21
Местные правоохранители сообщили в Twitter, что изучают обстоятельства ЧП.
"Мы изучаем сообщения об инциденте в здании Capital Gazette в Аннаполисе. Мы предоставим дополнительную информацию, как только получим подтверждение", - отметили в полиции.
Стражи порядка эвакуировали здание редакции. Как сообщил журналистам шериф Рон Бэйтмен, подозреваемый в стрельбе арестован. В данный момент полиция ищет в редакции его возможных сообщников.
UPDATE: MSNBC: шесть человек погибли, более 20 ранены при стрельбе в редакции местной газеты в США
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