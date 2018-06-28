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Империя зла
На демонстрации против политики Трампа задержали 600 человек
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danilov 29 Июня 2018 в 10:38:57
Почти 600 участников захвата здания Сената в Вашингтоне, которые выступают против политики "нулевого терпения" по иммиграции, проводимой президентом США, были арестованы, сообщает Reuters.

Протестующие, в основном женщины в белом, сидели на мраморных полах здания Сената. Они обернули себя в металлические посеребренные одеяла, похожие на те, которые выдают детям мигрантов, отделенным от своих родителей сотрудниками миграционных служб США. "Кричите громко и четко - добро пожаловать, иммигранты", - восклицали протестующие.

Полиция предупредила протестующих, что они будут арестованы. Затем их разделили на маленькие группы и отобрали у них одеяла и плакаты. Конгрессвумен Прамила Джаяпал, которая также участвовала в протестах, тоже была арестована. Арестованным грозят штрафы за незаконную демонстрацию.

В мае администрация президента США Дональда Трампа приняла меры по наказанию незаконных иммигрантов. Более 2 000 детей, прибывших с взрослыми родственниками, были отделены от них и направлены в изоляторы и приемные семьи. Политика вызвала критику. После этого Трамп подписал указ, разрешающий детям оставаться с родителями на время юридических разбирательств. Но эту меру также раскритиковали, назвав уже "семейным заключением".

https://www.reuters.com/
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