На демонстрации против политики Трампа задержали 600 человек

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 29 Июня 2018 в 10:38:57
Протестующие, в основном женщины в белом, сидели на мраморных полах здания Сената. Они обернули себя в металлические посеребренные одеяла, похожие на те, которые выдают детям мигрантов, отделенным от своих родителей сотрудниками миграционных служб США. "Кричите громко и четко - добро пожаловать, иммигранты", - восклицали протестующие.
Полиция предупредила протестующих, что они будут арестованы. Затем их разделили на маленькие группы и отобрали у них одеяла и плакаты. Конгрессвумен Прамила Джаяпал, которая также участвовала в протестах, тоже была арестована. Арестованным грозят штрафы за незаконную демонстрацию.
В мае администрация президента США Дональда Трампа приняла меры по наказанию незаконных иммигрантов. Более 2 000 детей, прибывших с взрослыми родственниками, были отделены от них и направлены в изоляторы и приемные семьи. Политика вызвала критику. После этого Трамп подписал указ, разрешающий детям оставаться с родителями на время юридических разбирательств. Но эту меру также раскритиковали, назвав уже "семейным заключением".
https://www.reuters.com/
Комментарии, по рейтингу, по дате