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Империя зла
Cвобода, любовь и харассмент
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danilov 04 Июля 2018 в 17:53:07


Комментарии, по рейтингу, по дате
  jumanjiqz 04.07.2018 в 18:01:52   # 684108
По моему это уже давно традиция какая-то!?
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  Enzo 04.07.2018 в 19:55:02   # 684133
В чем смысл поста и почему под тэгом "Империя зла" ?
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  Zoggyla 04.07.2018 в 19:57:57   # 684136
Не нужно искать во всем смысл. Просто факты и все. А империя зла - ну как же только в данных широтах такое может случаться
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  Profi 04.07.2018 в 20:01:10   # 684138
Блин, что ж я на журналиста не сдал
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  Profi 04.07.2018 в 20:08:15   # 684139
Жен.полу можно, а мужскому нет, это домогательство и караются статьей

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