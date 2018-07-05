Трамп обсуждал ввод войск в Венесуэлу

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GoodZone 05 Июля 2018 в 09:45:17
На совещании присутствовали Рекс Тиллерсон и Герберт Макмастер, которые тогда занимали посты госсекретаря и советника по безопасности. Трамп на совещании спросил, почему бы не вторгнуться в Венесуэлу для «быстрого решения проблемы», передает «Интерфакс».
Тогда Трампу объяснили негативные последствия этого решения.
Вопрос обсуждался Трампом и с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом, а также в сентябре 2017 года на ужине с представителями четырех латиноамериканских стран. Поддержки Трамп не получил.
Напомним, в мае США объявили состоявшиеся в Венесуэле выборы «нелегитимными», а нынешний госсекретарь Майк Помпео пообещал помочь «восстановить демократию» в Боливарианской республике. Трамп вслед за этим подписал указ о новых экономических санкциях против Каракаса.
https://vz.ru/news/2018/7/4/930974.html
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