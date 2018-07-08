Безжалостные дикари

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danilov 08 Июля 2018 в 10:42:23
Серия выдержек из документа была опубликована в учетной записи техасской газеты Liberty County Vindicator по случаю Дня независимости США, который отмечают в стране 4 июля. Одно из десяти сообщений с цитатами было удалено системами соцсети. Издание было уведомлено о том, что ее публикация нарушила запрет на размещение материалов, разжигающих ненависть.
Редактор издания Кейси Стиннет пояснил, что, по всей видимости, выдержка из Декларации независимости была признана ксенофобской, поскольку в ней говорится о «безжалостных дикарях-индейцах».