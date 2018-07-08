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Империя зла
Безжалостные дикари
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danilov 08 Июля 2018 в 10:42:23
Автоматизированные системы Facebook по ошибке посчитали разжигающим ненависть сообщение, в котором приводилась цитата из Декларации независимости США, и удалили его.

Серия выдержек из документа была опубликована в учетной записи техасской газеты Liberty County Vindicator по случаю Дня независимости США, который отмечают в стране 4 июля. Одно из десяти сообщений с цитатами было удалено системами соцсети. Издание было уведомлено о том, что ее публикация нарушила запрет на размещение материалов, разжигающих ненависть.

Редактор издания Кейси Стиннет пояснил, что, по всей видимости, выдержка из Декларации независимости была признана ксенофобской, поскольку в ней говорится о «безжалостных дикарях-индейцах».
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 08.07.2018 в 11:59:15   # 684488
Искусственный " интеллект" обосрался в очередной раз.
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