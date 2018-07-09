Отравивившаяся «Новичком» в Эймсбери женщина умерла

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GoodZone 09 Июля 2018 в 09:25:32
Позже соответствующая информация появилась на сайте Скотланд-Ярда. Стерджес, по информации пресс-службы ведомства, умерла в больнице вечером 8 июля. До отравления она жила в британском поселке Даррингтон-Уоллс в районе Солсбери. Семье Стерджес, как указали в полиции, уже сообщили о ее смерти. В настоящее время близких погибшей поддерживают специально обученные офицеры по вопросам бытового обслуживания, сообщили в Скотланд-Ярде, заметив, что для выяснения причин случившегося тело 44-летней британки будет вскрыто.
45-летний мужчина Чарли Роули, который вместе со Стерджес также пострадал от нервно-паралитического вещества, пока находится в критическом состоянии в больнице, добавили полицейские. Расследованием их отравления, по информации пресс-службы, занимаются детективы из контртеррористического отделения, а также около 100 местных следователей и полицейских из Уилтшира. Работа ведется круглосуточно.
«Эта страшная новость только усилила нашу решимость выявлять и привлекать к ответственности лиц, ответственных за то, что я могу назвать только возмутительным, безрассудным и варварским деянием», — заявил, комментируя произошедшее, глава контртеррористического отделения полиции Великобритании, помощник комиссара Нейл Басу. Семья Стерджес, по его словам, попросила средства массовой информации «любезно соблюдать их конфиденциальность в это трудное время».
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, реагируя на случившееся, сказала, что она «потрясена и шокирована» (цитата по Sky News).
Комиссар местной полиции Ангус Макферсон, в свою очередь, назвал отравление в Эймсбери «международным инцидентом», его заявление поступило РБК. «Стерджес была невинным мирным жителем», — отметил он, добавив, что эта женщина должна была жить своей обычной жизнью, а не становиться «нежелательной жертвой подобного беспрецедентного случая».
Главный констебль Кир Притчард тем временем от имени всех сотрудников и добровольцев, работающих в полиции Уилтшира, выразил соболезнования семье и друзьям погибшей (его заявление также есть в распоряжении РБК).
Стерджес и Роули были обнаружены без сознания в городе Эймсбери 30 июня. Британские власти, взяв у пострадавших анализы, позже заявили, что оба они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». В марте им же, по данным Лондона, в Солсбери отравились экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Однако в этот раз никакой связи между двумя этими инцидентами полиция не нашла. 44-летняя Стерджес, по информации британских правоохранительных органов, страдала от алкогольной зависимости, а 45-летний Роули — героиновый наркоман. Отравившиеся, как полагают следователи, могли случайно столкнуться с «Новичком», однако данных о том, что Стерджес или Роули посещали Солсбери не было. У Стерджес остались трое детей.
https://www.rbc.ru/society/08/07/2018/5b427a449a7947645b16744e
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