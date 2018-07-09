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Империя зла
Отравивившаяся «Новичком» в Эймсбери женщина умерла
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GoodZone 09 Июля 2018 в 09:25:32
В Великобритании умерла отравившаяся нервно-паралитическим веществом «Новичок» женщина Дон Стерджес. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает телеканал Sky News. Стерджес было 44 года. Сотрудники правоохранительных органов Великобритании уже начали расследовать ее гибель как убийство.

Позже соответствующая информация появилась на сайте Скотланд-Ярда. Стерджес, по информации пресс-службы ведомства, умерла в больнице вечером 8 июля. До отравления она жила в британском поселке Даррингтон-Уоллс в районе Солсбери. Семье Стерджес, как указали в полиции, уже сообщили о ее смерти. В настоящее время близких погибшей поддерживают специально обученные офицеры по вопросам бытового обслуживания, сообщили в Скотланд-Ярде, заметив, что для выяснения причин случившегося тело 44-летней британки будет вскрыто.​

45-летний мужчина Чарли Роули, который вместе со Стерджес также пострадал от нервно-паралитического вещества, пока находится в критическом состоянии в больнице, добавили полицейские. Расследованием их отравления, по информации пресс-службы, занимаются детективы из контртеррористического отделения, а также около 100 местных следователей и полицейских из Уилтшира. Работа ведется круглосуточно.​

«Эта страшная новость только усилила нашу решимость выявлять и привлекать к ответственности лиц, ответственных за то, что я могу назвать только возмутительным, безрассудным и варварским деянием», — заявил, комментируя произошедшее, глава контртеррористического отделения полиции Великобритании, помощник комиссара Нейл Басу. Семья Стерджес​, по его словам, попросила средства массовой информации «любезно соблюдать их конфиденциальность в это трудное время».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, реагируя на случившееся, сказала, что она «потрясена и шокирована» (цитата по Sky News).

Комиссар местной полиции Ангус Макферсон, в свою очередь, назвал отравление в Эймсбери «международным инцидентом», его заявление поступило РБК. «Стерджес была невинным мирным жителем», — отметил он, добавив, что эта женщина должна была жить своей обычной жизнью, а не становиться «нежелательной жертвой подобного беспрецедентного случая».

Главный констебль Кир Притчард тем временем от имени всех сотрудников и добровольцев, работающих в полиции Уилтшира, выразил соболезнования семье и друзьям погибшей (его заявление также есть в распоряжении РБК).

Стерджес и Роули были обнаружены без сознания в городе Эймсбери 30 июня. Британские власти, взяв у пострадавших анализы, позже заявили, что оба они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». В марте им же, по данным Лондона, в Солсбери отравились экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Однако в этот раз никакой связи между двумя этими инцидентами полиция не нашла. 44-летняя Стерджес, по информации британских правоохранительных органов, страдала от алкогольной зависимости, а 45-летний Роули — героиновый наркоман. Отравившиеся, как полагают следователи, могли случайно столкнуться с «Новичком», однако данных о том, что Стерджес или Роули посещали Солсбери не было.​ У Стерджес остались трое детей.

https://www.rbc.ru/society/08/07/2018/5b427a449a7947645b16744e
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