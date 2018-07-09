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Империя зла
СМИ сообщили об отражении сирийскими ПВО атаки на авиабазу в Хомсе‍
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danilov 09 Июля 2018 в 11:11:38
ДАМАСК, 8 июл — РИА Новости. Системы сирийских ПВО подбили израильский военный самолет, который атаковал авиабазу Тифор (Т-4) в провинции Хомс. Об этом сообщает сирийское национальное агентство САНА.

"Системы ПВО отразили агрессию Израиля, сбив некоторое количество ракет и подбив один из атакующих самолетов, вынудив остальные покинуть воздушное пространство", — говорится в сообщении.

Израильские военные не стали комментировать информацию об их возможной причастности к атаке на авиабазу в Сирии.

"Мы не комментируем сообщения в иностранной прессе", — заявил РИА Новости сотрудник пресс-службы Армии обороны Израиля.

РИА Новости https://ria.ru/syria/20180708/1524191268.html
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