СМИ сообщили об отражении сирийскими ПВО атаки на авиабазу в Хомсе‍

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danilov 09 Июля 2018 в 11:11:38
"Системы ПВО отразили агрессию Израиля, сбив некоторое количество ракет и подбив один из атакующих самолетов, вынудив остальные покинуть воздушное пространство", — говорится в сообщении.
Израильские военные не стали комментировать информацию об их возможной причастности к атаке на авиабазу в Сирии.
"Мы не комментируем сообщения в иностранной прессе", — заявил РИА Новости сотрудник пресс-службы Армии обороны Израиля.
РИА Новости https://ria.ru/syria/20180708/1524191268.html
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