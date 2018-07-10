Еще одно видео, где Вида кричит «Слава Украине». Не все так однозначно

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Гость 10 Июля 2018 в 14:20:24
Дата съемки неизвестна, но некоторые детали позволяют утверждать, что видео сделано после матча Россия – Хорватия.
• Вида сидит на фоне той же стены, что в видео с Вукоевичем.
• На Домагое та же футболка. Олич, который мелькает на видео, провел матч в Сочи в такой же форме.
• Вида пьет Bud – официальное пиво чемпионата мира.
Многие могли это упустить, но оба видео выложил не Вида и не Вукоевич – похоже, они отправляли записи лично друзьям в Киеве (оба играли за «Динамо»), ролики появлялись в открытом доступе уже на украинской стороне. Первое видео опубликовал журналист Андрей Шахов. Он написал: «Наши хорватские друзья-победители прислали. Огнен, Домагой, вы лучшие!!!!!». Второе видео появилось в фейсбуке украинского блогера Данило Яковлева.
Первое видео закончилось для Виды предупреждением – чтобы больше не использовал политические лозунги. Вукоевича хорваты сами лишили аккредитации, отцепили от штаба сборной, а ФИФА оштрафовала его на 15 тысяч франков. Вукоевич не кричал «Слава Украине» (это делал лишь Вида). Его слова: «Эта победа за «Динамо» и Украину. Вперед, Хорватия!».
Во втором видео Вида говорит на сербском языке и снова кричит «Слава Украине». На сознательную провокацию это не похоже. В начале ролика Вида обращается к «кафане» (сербскому ресторану), потом говорит «Всем привет, «Белград», гори (ближе к «жги» – Sports.ru)», после этого поет с тренером Ивицей Оличем сербскую песню о кафане (Kafana je moja sudbina) и завершает видео фразой «Йован, брат, поцелуй всех».
Захисник футбольної збірної Хорватії Домагой Віда записав друге скандальне відео з гаслом «Слава Україні!»??— БРАТИ ЯКОВЛЕВИ (@yakovlevu) 9 июля 2018 г.
Я вже зараз бачу розвив ватник пуканів??
Дякуємо за підтримку????????
P.S Скоро ліберальне #FIFA заборонить національні кольори!
Підписуємось?? https://t.co/2cSRLrGvfZ pic.twitter.com/iuzwTyxZtZ
Видео записано для знакомых Виды из киевского ресторана «Белград» – как отмечается на сайте заведения, это единственный сербский ресторан в Киеве. По словам журналиста хорватской Sport Arena Ивана Жежеля, Йован – это владелец «Белграда». Они познакомились, когда Вида играл за киевское «Динамо».
Вукоевич, который покинул расположение сборной Хорватии, согласился с решением чиновников: «Понимаю и уважаю его. Я бы не хотел причинять проблемы сборной накануне полуфинала чемпионата мира, когда нам так нужно спокойствие. В моих словах не было никакого политического подтекста, я просто хотел поблагодарить украинских друзей за поддержку, а киевское «Динамо» – за то, что мне позволили поехать со сборной на чемпионат мира (Вукоевич работает скаутом «Динамо» по странам Балканского региона – Sports.ru). Но я понимаю, что со стороны такие заявления можно интерпретировать по-разному. Поэтому я сожалею об этой истории и приношу извинения россиянам, если мои слова кого-то задели».
Вида и Вукоевич во времена выступлений за «Динамо» были на Майдане.
– Во время революции вы приходили на Майдан? Было желание увидеть все своими глазами, а не по телевизору?
– Да, конечно. Я был там, видел, сколько людей было на Майдане. Мы были вместе с Огненом Вукоевичем, – говорил Вида в интервью Sport.ua в 2015 году. Сейчас он играет за «Бешикташ».
В понедельник в конфликт вмешалась и Федерация футбола Украины. После предупреждения Виде и штрафа Вукоевича она отправила ФИФА письменные объяснения, что такое лозунг «Слава Украине».
«В этой ситуации мы занимаем четкую и бескомпромиссную позицию: футболист, который много лет выступал за легендарный украинский клуб и заслужил уважение его болельщиков, вправе выразить благодарность и уважение Украине и ее болельщикам! Никакие дисциплинарные правила ФИФА не содержат нормы, которая бы запрещала такие действия. Лозунг «Слава Украине!» является приветствием, чествованием памяти погибших, патриотическим символом независимости, свободы и свободолюбия украинского народа, а также лозунгом, который часто используется украинскими болельщиками для подбадривания своих команд во время матчей. В то же время этот лозунг не содержит ни одного негативного или оскорбительного содержания, как и другие подобные лозунги, например, «Слава Хорватии!» или «Слава Франции», – говорится в заявлении украинской федерации.
Исторически лозунг «Слава Украине» принадлежит украинским националистам, он появился во времена Украинской Народной Республики (1917-1920 годы). Широкую популярность он получил только после Оранжевой революции 2004 года – тогда его активно использовал Виктор Ющенко.
Автор
Sports.ru
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 10.07.2018 в 17:48:32 # 684878
Цитата: Маке0912 от 10.07.2018 15:19:29
Его точно в РФ отпинают завтра.
Его точно в РФ отпинают завтра.
да ему пох.....
он парень с "стальными яйцами "
ну а если ватанам и прочим так охото наказать Виду
то вот бальзам вам каплю на душу