Почему хорваты посвятили победу Украине

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danilov 10 Июля 2018 в 16:10:41
Мы должны понимать, что в Хорватии по-прежнему сильны традиции усташей времен Второй мировой войны. А самые кровавые «герои», как и на Украине, почитаются до сих пор.
Например, совсем недавно предпринимались попытки реабилитации Миле Будака — главного идеолога усташей, организатора геноцида сербов, цыган и евреев. Писатель, чьи романы продаются в Хорватии и сейчас. Именно Будак, будучи министром образования, религии и культов во время войны, призвал «убить треть, изгнать треть и обратить в католичество треть сербов».
Арестован партизанами в 1945 году и казнен вместе со многими другими деятелями коллаборационистского режима.
Главными врагами хорватского народа были объявлены все сербы. Точное число жертв геноцида, как и точное число жертв Волынской резни, неизвестно. В 1946 году в рапорте комиссии по установлению преступлений усташей фигурирует количество: от 500 до 600 тысяч. Не щадили и другие национальности, объявленные Гитлером недолюдьми: евреев убито около 32 тысяч, цыган — примерно 26 тысяч человек.
Для того, чтобы палачи убивали больше сербов, содержащихся в концлагере Ясеновац, но при этом не уставали, был придуман серборез (по-сербски srbosjek). На его конструкцию был объявлен конкурс.
Первая партия серборезов была изготовлена в немецком городе Золинген по заказу правительства усташей.
«Король сербоубийства» Петар Брзица 29 августа 1942 года, не прерываясь, убил 1360 человек. За это из рук капеллана лагеря получил золотые часы, от администрации лагеря — серебряный сервиз, и от усташей, служивших с ним в лагере, — печеного поросенка и вино.
После 1945 года бежал в США, где получил гражданство и, возможно, сменил имя. Попытки Югославии выдать Брзицу не увенчались успехом; не помог и центр Симона Визенталя, несмотря на долгие споры и дискуссии с США. С 1970-х годов следы Брзицы теряются. В 1990-е годы повторные требования его выдать так и не были удовлетворены. По не подтвержденным данным, умер своей смертью в 2007 году.
Соединенные Штаты, не обращая внимания на запросы об экстрадиции и требования международных организаций, собирали у себя все фашистское отребье из Галичины и Хорватии. Их потомки, как местные, так и приехавшие после обретения независимости, сегодня правят бал в Киеве и Загребе. Пригодились.
Усташи не боялись фотографироваться во время казней — им казалось, что угрозы разоблачения нет и никогда не будет. Особым шиком этих извергов было позировать с головами своих жертв.
Официальная позиция хорватских властей при реабилитации Миле Будака состояла в том, что его следует ценить как писателя и борца за независимость страны и не упоминать о результатах его политической деятельности. Так же на Украине относятся к Степану Бандере, Роману Шухевичу и другим подонкам.
Сегодня, под давлением Евросоюза, все улицы, носящие имя Будака, переименованы, демонтирована мемориальная доска.
Именно он является автором лозунга «серба — на вербу». Ничего не напоминает?
Правильно, бандеровский лозунг «москаляку — на гиляку» — калька с хорватского. А по своей жестокости, граничащей с патологией, бандеровцы и усташи не уступали друг другу, число их жертв измеряется сотнями тысяч. И те, и другие верой и правдой служили Гитлеру.
Домагой Вида, славящий Украину, не сказал мне ничего нового. Усташи и бандеровцы — близнецы-братья, чьи потомки, подвернись им удобный случай, опять начнут резать сербосеками или насаживать на колы своих соседей, с которыми веками жили бок о бок.
Скажете, они изменились? Возможно. Но признаюсь честно: никогда не смогу доверять ни тем, ни другим.
Отсюда https://pavel-shipilin.livejournal.com/841543.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Лысый от 10.07.2018 16:19:14
Ну я же говорил тебе, Кеды, чистые усташи, но и срби со своим четничеством тоже типы еще те.
Ну я же говорил тебе, Кеды, чистые усташи, но и срби со своим четничеством тоже типы еще те.
Да не говори. Я еще вчера после твоей наколки о них почитал и при.уел малость. Раньше не слышал такого.
Так что пох.. на их разборки.
едридмадрид 10.07.2018 в 17:32:29 # 684873
парни в своём кругу ( ка кговорится при кентах) сказали что думают и кому посвящают победу , отправили Динамовцам из Киева ,
так что всё путём ( даже ФИФА дисциплинарная комиссия ТОЛЬКО ВЫНЕСЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ для играющего хорвата Виды , а Вукович один из тренеров уехал - чтоб страсти не нагнетать) и всё даже по-моему никакого штрафа ) они же вне футбола это говорили ,
ДАВАЙ ДАВАЙ
едридмадрид 10.07.2018 в 17:37:05 # 684875
Жириновский тоже всякой херни вне думы говорит - как говорится статья по нему плачет и ничего
кстати чтоб ватники знанили как я отношусь к этому поступку - просто скажу Вида в том случае -ДУРАК и не более ( хотя ссука своё футбольное дело хорошо знает и играет и забивает когда нужно - профи )
едридмадрид 10.07.2018 в 18:03:56 # 684883
но ссука тут на сайте взяли и смешали всё в одну кучу ( фули ватанам не привыкать и котлеты и мухи и говно - всё в одну кучу)
так вот лучше прочтите тут хорошая статья ( да и ещё на спортивном сайте )
«Вместе ходили на Майдан». Что у Виды и Вукоевича было с Украиной
Как два хорвата жили на Украине и стали её патриотами
https://www.championat.com/football/article-3485445-kak-vida-i-vukoevich-prevratilis-v-patriotov-ukrainy.html
едридмадрид 10.07.2018 в 18:08:25 # 684885
раз типа про футбол поперла статья
сегодня наш казахстанский Тобол ( Кустанай) начинает свои шаги в нынешней Лиге Европы и в 22-00 нашего времени играет свой первый матч в Грузии с командой Сампредия
едридмадрид 10.07.2018 в 18:11:33 # 684886
наша Астана начинает в Лиге Чемпионов ,
свой первый матч проводит дома с командой из Черногории ( вернее чемпионом Черногирии -Сутьеско)
давай астанинцы ( астанчани) покажи как любите свой клуб начало в 20-00 нашего времени