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Империя зла
Россия потребует от Британии раскрытия программы по синтезу химоружия
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danilov 12 Июля 2018 в 17:00:40
Посольство России в Лондоне заявило, что Москва собирается потребовать от Британии раскрытия программы по синтезу боевых отравляющих веществ.

«Намерены потребовать от британских властей раскрытия имеющейся программы по синтезу боевых отравляющих веществ в Великобритании, в том числе тех, которые относятся к массиву изучаемых на Западе новых нервно-паралитических веществ под общим названием «Новичок», – передает заявление посольства ТАСС.

Пресс-секретарь посольства России заявил, что обнародование таких данных в интересах всех, кто хочет установить истину в деле об отравлении Скрипалей.

По его словам, «быстрота, с которой эксперты (лаборатории в Портон-Дауне) определили тип этого вещества», а также их роль в оказании медпомощи указывает на то, что британская сторона имеет образцы этого отравляющего вещества и имеет его образцы.

https://vz.ru/news/2018/7/11/932044.html
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  старик 12.07.2018 в 20:34:28   # 685251
Требуй не требуй, окурки с "новичком " разбрасывали? Разбрасывали! Так что Россия , признай вину и извинись!
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