Страны НАТО призвали к давлению на КНДР до полной денуклеаризации

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danilov 12 Июля 2018 в 17:07:53
"Мы вновь подтверждаем полную поддержку альянса в достижении цели по полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова. Мы приветствуем недавние встречи и декларации, подписанные лидерами Республики Корея и КНДР, и лидерами США и КНДР", — говорится в документе.
При этом в нем содержится призыв ко "всем странами оказать решительное давление на КНДР, в том числе путем осуществления в полном объеме существующих санкций ООН".
"Мы призываем КНДР к полному выполнению своих международных обязательств, ликвидации своего ядерного, химического и биологического боевого потенциала и баллистических ракет и отказу от всех связанных с этим программ", — говорится в коммюнике.
Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Позднее США и Северная Корея договорились о создании рабочих групп, которые будут включать проверку хода денуклеаризации Корейского полуострова.
https://ria.ru/world/20180711/1524413041.html
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