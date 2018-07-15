Синдром разговорчивости отставных чиновников

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danilov 15 Июля 2018 в 12:06:41
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Zoggyla от 15.07.2018 14:03:35Скорее циничные.
Quote:
Россию обвинили в разобщении американской нации через соцсети https://lenta.ru/news/2018/07/15/russia_cyberattacks/
Владимир Гудков15.07.2018 в 13:11
Цитата: старик от 15.07.2018 17:43:16
Это сейчас он заявы такие делает потому как он бывший, а когда был действующим то не знал этого? Ссыкуны эти политики, не могут сказать то что у них на языке и является чистой правдой.
Это сейчас он заявы такие делает потому как он бывший, а когда был действующим то не знал этого? Ссыкуны эти политики, не могут сказать то что у них на языке и является чистой правдой.
по крайней мере в ФРГ есть политики, которые против и они не молчат. а этот чел просто выполнял свою работу, которую взвалили на него сверху. я не слышал ещё о каком-нибудь министре МИДа, который бы подал в отставку, когда увидел принятый законопроект или поправку выгодную интересам страны, но противоречащую законам морали.