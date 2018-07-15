Синдром разговорчивости отставных чиновников

Владимир Гудков15.07.2018 в 13:11

2

Жесть ....12 русских суперагентов в американских соц сетях жгли покрышки и раздавали печенки )))



Maxs Mamont

Изменен 15.07.2018 в 13:54

3

Встал сутра американец, поднял флаг, гимн спел, протёр портрет Хилари, достал смартфон и залез в твиттер. А там русский ахент кегэбе написал что америка хавно. И америкпнец впал в ступор, рот его открыля, и слюна потекла на пол. На следующий день он пошёл голосовать за Трампа.

Так чтоли они себе это представляют?))



виктория второва

15.07.2018 в 13:47

3

"Их подозревают в проведении кибератак с целью кражи документов для их последующей публикации"

не понимаю!!!

человек - преступник. русские у него украли документы, подтверждающие это, опубликовали их. и виноваты русские, а не преступник!!!!!!!!!!!!!

Задорнов, дорогой, ты рано ушел!!!!!!