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Империя зла
Синдром разговорчивости отставных чиновников
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danilov 15 Июля 2018 в 12:06:41
Всё они понимают...

Комментарии, по рейтингу, по дате
  адекват 15.07.2018 в 14:00:10   # 685581
А́ суки!!! До этого было продвижение демократии, а как потребовали миллиарды, так сразу интервенции. лицемеры.
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  Zoggyla 15.07.2018 в 14:03:35   # 685582
Чудные они, эти ребята от политики.
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  Ал 15.07.2018 в 17:03:54   # 685596
Цитата: Zoggyla от 15.07.2018 14:03:35
Скорее циничные.
Quote:
Россию обвинили в разобщении американской нации через соцсети https://lenta.ru/news/2018/07/15/russia_cyberattacks/

Владимир Гудков15.07.2018 в 13:11
2
Жесть ....12 русских суперагентов в американских соц сетях жгли покрышки и раздавали печенки )))

Maxs Mamont
Изменен 15.07.2018 в 13:54
3
Встал сутра американец, поднял флаг, гимн спел, протёр портрет Хилари, достал смартфон и залез в твиттер. А там русский ахент кегэбе написал что америка хавно. И америкпнец впал в ступор, рот его открыля, и слюна потекла на пол. На следующий день он пошёл голосовать за Трампа.
Так чтоли они себе это представляют?))

виктория второва
15.07.2018 в 13:47
3
"Их подозревают в проведении кибератак с целью кражи документов для их последующей публикации"
не понимаю!!!
человек - преступник. русские у него украли документы, подтверждающие это, опубликовали их. и виноваты русские, а не преступник!!!!!!!!!!!!!
Задорнов, дорогой, ты рано ушел!!!!!!
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  старик 15.07.2018 в 17:43:16   # 685601
Это сейчас он заявы такие делает потому как он бывший, а когда был действующим то не знал этого? Ссыкуны эти политики, не могут сказать то что у них на языке и является чистой правдой.
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  Pancho S 16.07.2018 в 00:45:29   # 685621
Цитата: старик от 15.07.2018 17:43:16
Это сейчас он заявы такие делает потому как он бывший, а когда был действующим то не знал этого? Ссыкуны эти политики, не могут сказать то что у них на языке и является чистой правдой.


по крайней мере в ФРГ есть политики, которые против и они не молчат. а этот чел просто выполнял свою работу, которую взвалили на него сверху. я не слышал ещё о каком-нибудь министре МИДа, который бы подал в отставку, когда увидел принятый законопроект или поправку выгодную интересам страны, но противоречащую законам морали.
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