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Империя зла
Англичане сочли поведение Трампа оскорбляющим королевский протокол
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danilov 15 Июля 2018 в 12:13:03
Президент Трамп встретился с королевой Англии сегодня и совершил несколько протокольных оплошностей, которые оставляли чувство, что его поведение было оскорблением для Британии и не имело уважения, которое должно быть показано монарху - а если не монарху, то 92-летней женщине,



Президент был осужден в социальных сетях за то, что он шел впереди королевы Елизаветы, когда они осматривали почетный караул. Королева была вынуждена догонять и обходить его.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Мура45 15.07.2018 в 13:01:41   # 685573
Правильно. Своим могучим телом пробивает дорогу королеве.
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  Ал 15.07.2018 в 13:08:47   # 685576
Цитата: Мура45 от 15.07.2018 13:01:41
А я грешным делом подумал, что мешает ей пройти Quote:
Трамп неуважительно обошелся с королевой Елизаветой II (ВИДЕО) https://newtimes.kz/mir/74599-tramp-neuvazhitelno-oboshelsya-s-korolevoj-elizavetoj-ii-video

Пользователи Сети негодуют из-за поведения американского президента Дональда Трампа, передает 360tv.ru.
Во время встречи с королевой Великобритании Елизаветой II оттеснил ее, а несколько раз и вовсе преградил собой дорогу.
Кадры были опубликованы на YouTube.
На видео показано, как Трамп какое-то время пытается подстроиться под шаг британской королевы, однако в один момент останавливается, преграждая ей собой дорогу. Елизавета II попыталась обойти американского лидера, но попытка оказалась тщетной.
По данным издания Huffington Post, рекомендации поведения при членах королевской семьи не запрещают вести себя таким образом, но и не поощряют подобное поведение.
Комментарии на https://360tv.ru/news/mir/klounada-na-glazah-u-vsego-mira-polzovateli-seti-voznegodovali-izza-povedenija-trampa-v-velikobritanii/

Чтой-то гвардейцы за свою королеву не заступились. Рабы, однозначно...
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  KapitanNemo 15.07.2018 в 14:12:06   # 685584
А нефиг старой керосинке Лизе сидеть на престоле.
Пора место уступить молодой герцогине Кате.

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  строитель 15.07.2018 в 16:28:54   # 685593
Монарху??? 😳😳😳
Какому ещё монарху???
Сувенирной старушке может быть!!!
На сколько я понимаю сейчас на нашем шарике есть только один монарх и правит он не на туманном Альбионе
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  Ал 15.07.2018 в 16:29:03   # 685594

Интересно, как оскорбленные поведением Трампа комментаторы отнеслись к его фигуре надувного мальчика в подгузниках, запущенной в честь его визита в Лондоне?
Quote:
Надувной Трамп принял участие в протестах в Лондоне
...
Читать далее: https://sputnik-georgia.ru/video/20180714/241206847/naduvnoi-tramp-prinyal-uchastie-v-protestah-v-londone.html

Quote:
ОСКОРБИТЕЛЬНЫЕ ПЛАКАТЫ И 6-МЕТРОВЫЙ НАДУВНОЙ ТРАМП. В ЛОНДОНЕ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ ПРЕЗИДЕНТА США (24 ФОТО Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/svit/oskorbitelnye-plakaty-i-6-metrovyy-naduvnoy-tramp-v-londone-tysyachi-chelovek-protestuyut-protiv-prezidenta-ssha-1186293.html
Артем Кашинский Вчера, 13:39 0 0
Глянув на це дійство і скажу ,що як би не плакати на англійській то не відрізнити від маршів зайвохромосомних.Суцільні образливі гасла,Трамп геть,ми проти трампа,моя собака проти трампа,домогосподарки проти трампа,трамп ідіот,дурень.Жодного плакату з "ми вимагаємо то то і то то" Нам для гарного життя потрібно те і те.Жодної претензії до свого уряду!!Брексіт їх не хвилює!!Зате Трамп згинь ти поганий бо робиш те що вигідно своїй країні! Ну англійська вата в усій красі.Цікаво скільки на це стадо недорозвинутих потратили іхтамнєти?
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  Прометей89 15.07.2018 в 20:45:12   # 685604
видно же что он не знал куда идти и что делать.. неуважения в головах тех кто это придумал ...
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  Мура45 15.07.2018 в 20:53:51   # 685606
Quote:
Ал 15.07.2018 в 16:29:03 # 685594
Глянув на це дійство і скажу ,що як би не плакати на англійській то не відрізнити від маршів зайвохромосомних.Суцільні образливі гасла,Трамп геть,ми проти трампа,моя собака проти трампа,домогосподарки проти трампа,трамп ідіот,дурень.Жодного плакату з "ми вимагаємо то то і то то" Нам для гарного життя потрібно те і те.Жодної претензії до свого уряду!!Брексіт їх не хвилює!!Зате Трамп згинь ти поганий бо робиш те що вигідно своїй країні! Ну англійська вата в усій красі.Цікаво скільки на це стадо недорозвинутих потратили іхтамнєти?


Представил сей монолог в живую
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