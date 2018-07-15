Англичане сочли поведение Трампа оскорбляющим королевский протокол

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danilov 15 Июля 2018 в 12:13:03
Президент был осужден в социальных сетях за то, что он шел впереди королевы Елизаветы, когда они осматривали почетный караул. Королева была вынуждена догонять и обходить его.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Мура45 от 15.07.2018 13:01:41А я грешным делом подумал, что мешает ей пройти Quote:
Трамп неуважительно обошелся с королевой Елизаветой II (ВИДЕО) https://newtimes.kz/mir/74599-tramp-neuvazhitelno-oboshelsya-s-korolevoj-elizavetoj-ii-videoКомментарии на https://360tv.ru/news/mir/klounada-na-glazah-u-vsego-mira-polzovateli-seti-voznegodovali-izza-povedenija-trampa-v-velikobritanii/
Пользователи Сети негодуют из-за поведения американского президента Дональда Трампа, передает 360tv.ru.
Во время встречи с королевой Великобритании Елизаветой II оттеснил ее, а несколько раз и вовсе преградил собой дорогу.
Кадры были опубликованы на YouTube.
На видео показано, как Трамп какое-то время пытается подстроиться под шаг британской королевы, однако в один момент останавливается, преграждая ей собой дорогу. Елизавета II попыталась обойти американского лидера, но попытка оказалась тщетной.
По данным издания Huffington Post, рекомендации поведения при членах королевской семьи не запрещают вести себя таким образом, но и не поощряют подобное поведение.
Пользователи Сети негодуют из-за поведения американского президента Дональда Трампа, передает 360tv.ru.
Во время встречи с королевой Великобритании Елизаветой II оттеснил ее, а несколько раз и вовсе преградил собой дорогу.
Кадры были опубликованы на YouTube.
На видео показано, как Трамп какое-то время пытается подстроиться под шаг британской королевы, однако в один момент останавливается, преграждая ей собой дорогу. Елизавета II попыталась обойти американского лидера, но попытка оказалась тщетной.
По данным издания Huffington Post, рекомендации поведения при членах королевской семьи не запрещают вести себя таким образом, но и не поощряют подобное поведение.
Чтой-то гвардейцы за свою королеву не заступились. Рабы, однозначно...
KapitanNemo 15.07.2018 в 14:12:06 # 685584
Пора место уступить молодой герцогине Кате.
Какому ещё монарху???
Сувенирной старушке может быть!!!
На сколько я понимаю сейчас на нашем шарике есть только один монарх и правит он не на туманном Альбионе
Интересно, как оскорбленные поведением Трампа комментаторы отнеслись к его фигуре надувного мальчика в подгузниках, запущенной в честь его визита в Лондоне?
Quote:
Надувной Трамп принял участие в протестах в Лондоне
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Читать далее: https://sputnik-georgia.ru/video/20180714/241206847/naduvnoi-tramp-prinyal-uchastie-v-protestah-v-londone.html
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Читать далее: https://sputnik-georgia.ru/video/20180714/241206847/naduvnoi-tramp-prinyal-uchastie-v-protestah-v-londone.html
Quote:
ОСКОРБИТЕЛЬНЫЕ ПЛАКАТЫ И 6-МЕТРОВЫЙ НАДУВНОЙ ТРАМП. В ЛОНДОНЕ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ ПРЕЗИДЕНТА США (24 ФОТО Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/svit/oskorbitelnye-plakaty-i-6-metrovyy-naduvnoy-tramp-v-londone-tysyachi-chelovek-protestuyut-protiv-prezidenta-ssha-1186293.html
Артем Кашинский Вчера, 13:39 0 0
Прометей89 15.07.2018 в 20:45:12 # 685604
Ал 15.07.2018 в 16:29:03 # 685594
Глянув на це дійство і скажу ,що як би не плакати на англійській то не відрізнити від маршів зайвохромосомних.Суцільні образливі гасла,Трамп геть,ми проти трампа,моя собака проти трампа,домогосподарки проти трампа,трамп ідіот,дурень.Жодного плакату з "ми вимагаємо то то і то то" Нам для гарного життя потрібно те і те.Жодної претензії до свого уряду!!Брексіт їх не хвилює!!Зате Трамп згинь ти поганий бо робиш те що вигідно своїй країні! Ну англійська вата в усій красі.Цікаво скільки на це стадо недорозвинутих потратили іхтамнєти?
Глянув на це дійство і скажу ,що як би не плакати на англійській то не відрізнити від маршів зайвохромосомних.Суцільні образливі гасла,Трамп геть,ми проти трампа,моя собака проти трампа,домогосподарки проти трампа,трамп ідіот,дурень.Жодного плакату з "ми вимагаємо то то і то то" Нам для гарного життя потрібно те і те.Жодної претензії до свого уряду!!Брексіт їх не хвилює!!Зате Трамп згинь ти поганий бо робиш те що вигідно своїй країні! Ну англійська вата в усій красі.Цікаво скільки на це стадо недорозвинутих потратили іхтамнєти?
Представил сей монолог в живую