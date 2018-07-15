Англичане сочли поведение Трампа оскорбляющим королевский протокол

Артем Кашинский Вчера, 13:39 0 0 Глянув на це дійство і скажу ,що як би не плакати на англійській то не відрізнити від маршів зайвохромосомних.Суцільні образливі гасла,Трамп геть,ми проти трампа,моя собака проти трампа,домогосподарки проти трампа,трамп ідіот,дурень.Жодного плакату з "ми вимагаємо то то і то то" Нам для гарного життя потрібно те і те.Жодної претензії до свого уряду!!Брексіт їх не хвилює!!Зате Трамп згинь ти поганий бо робиш те що вигідно своїй країні! Ну англійська вата в усій красі.Цікаво скільки на це стадо недорозвинутих потратили іхтамнєти?

Ал 15.07.2018 в 16:29:03 # 685594

Глянув на це дійство і скажу ,що як би не плакати на англійській то не відрізнити від маршів зайвохромосомних.Суцільні образливі гасла,Трамп геть,ми проти трампа,моя собака проти трампа,домогосподарки проти трампа,трамп ідіот,дурень.Жодного плакату з "ми вимагаємо то то і то то" Нам для гарного життя потрібно те і те.Жодної претензії до свого уряду!!Брексіт їх не хвилює!!Зате Трамп згинь ти поганий бо робиш те що вигідно своїй країні! Ну англійська вата в усій красі.Цікаво скільки на це стадо недорозвинутих потратили іхтамнєти?