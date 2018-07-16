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Империя зла
США обсуждают с союзниками возможность эвакуации членов НПО "Белые каски" из Сирии
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danilov 16 Июля 2018 в 14:02:36
Как отмечается в сообщении, "в то время как сирийские власти возвращают под свой контроль территории в юго-западной и других частях страны, западные союзники все больше беспокоятся о безопасности группы безоружных добровольцев-спасателей, известной как "Белые каски". Также CNN со ссылкой на осведомленный дипломатический источник и двух сотрудников администрации сообщает, что ряд стран, включая США, Великобританию, Францию и Канаду, проводят консультации относительно судьбы примерно 1 тыс. добровольцев и их семей, а также по поводу плана их возможной эвакуации.

Согласно одному из вариантов, членов "Белых касок" вывезут в другие страны, в их числе которых называют Канаду, Великобританию и Германию. Трамп отмечал необходимость эвакуации указанных лиц с представителями других стран на саммите НАТО, состоявшемся на прошлой неделе. По сведениям телеканала, союзники убедили Вашингтон в необходимости работать с Израилем и Иорданией над предоставлением "Белым каскам" коридоров для эвакуации.

По словам источника телеканала, "безопасность "Белых касок" может быть одной из тем, которые затронут на саммите в понедельник" Трамп и Путин. При этом, как отмечается в публикации, западные государства рассчитывают обойтись без содействия России.

США финансово поддерживали организацию "Белые каски" с 2013 года. За это время американские власти предоставили ей более $33 млн.

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5376075
Комментарии, по рейтингу, по дате
  332-712 16.07.2018 в 14:05:12   # 685661
"безоружные добровольцы-спасатели"? так если они ни в чем не замешаны, то чего за них боятся?
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  GoodZone 16.07.2018 в 14:28:08   # 685664
"членов "Белых касок" вывезут в другие страны, в их числе которых называют Канаду, Великобританию и Германию"
и
"США финансово поддерживали организацию "Белые каски" с 2013 года. За это время американские власти предоставили ей более $33 млн."

А почему не в США? или у них еще много работы на востоке?
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