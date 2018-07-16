США обсуждают с союзниками возможность эвакуации членов НПО "Белые каски" из Сирии

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danilov 16 Июля 2018 в 14:02:36
Согласно одному из вариантов, членов "Белых касок" вывезут в другие страны, в их числе которых называют Канаду, Великобританию и Германию. Трамп отмечал необходимость эвакуации указанных лиц с представителями других стран на саммите НАТО, состоявшемся на прошлой неделе. По сведениям телеканала, союзники убедили Вашингтон в необходимости работать с Израилем и Иорданией над предоставлением "Белым каскам" коридоров для эвакуации.
По словам источника телеканала, "безопасность "Белых касок" может быть одной из тем, которые затронут на саммите в понедельник" Трамп и Путин. При этом, как отмечается в публикации, западные государства рассчитывают обойтись без содействия России.
США финансово поддерживали организацию "Белые каски" с 2013 года. За это время американские власти предоставили ей более $33 млн.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5376075
Комментарии, по рейтингу, по дате
и
"США финансово поддерживали организацию "Белые каски" с 2013 года. За это время американские власти предоставили ей более $33 млн."
А почему не в США? или у них еще много работы на востоке?