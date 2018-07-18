Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Главнокомандующий в руках врага
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 18 Июля 2018 в 09:34:07
Конгрессмен Стив Коэн написал в своем Twitter: «Где наши военные? Главнокомандующий в руках врага!»

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 18.07.2018 в 10:11:17   # 685877
В Голливуде есть братья Коэны, может там ему было бы комфортней.
поощрить (1) | покарать
  Пермяк 18.07.2018 в 10:16:18   # 685879
Лавров был прав!
поощрить (1) | покарать
  Zoggyla 18.07.2018 в 10:18:46   # 685880
Лавров был отчасти прав, все оказалось гораздо серьезней.
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь