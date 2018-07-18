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Империя зла
Главнокомандующий в руках врага
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danilov 18 Июля 2018 в 09:34:07
Конгрессмен Стив Коэн написал в своем Twitter: «Где наши военные? Главнокомандующий в руках врага!»
Комментарии,
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Zoggyla
18.07.2018 в 10:11:17
# 685877
В Голливуде есть братья Коэны, может там ему было бы комфортней.
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Пермяк
18.07.2018 в 10:16:18
# 685879
Лавров был прав!
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Zoggyla
18.07.2018 в 10:18:46
# 685880
Лавров был отчасти прав, все оказалось гораздо серьезней.
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