Переводчика Трампа на встрече с Путиным допросят в США

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danilov 18 Июля 2018 в 09:39:37
Согласно этим данным, допрос будет проходить неофициально. Утверждается, что это не является необычной практикой, но после выступления Трампа на пресс-конференции, возмутившего американскую либеральную общественность, к этому мероприятию будет приковано повышенное внимание, передает CNN.
В заметке отмечается, что работа переводчика на встрече – правильное изложение слов лидера страны иностранному собеседнику, а не запись переговоров, так что ее отчет о саммите не будет считаться официальным.
Переводчиком на переговорах Трампа и Путина с американской стороны выступала Марина Гросс, которая ранее переводила для государственного департамента и других государственных органов. В 2008 году она сопровождала первую леди Лауру Буш в Сочи.
https://vz.ru/news/2018/7/16/932808.html