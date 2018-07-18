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Империя зла
Переводчика Трампа на встрече с Путиным допросят в США
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danilov 18 Июля 2018 в 09:39:37
Переводчица американского президента Дональда Трампа, работавшая на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, будет допрошена чиновниками США, сообщают американские СМИ со ссылкой на правительственные источники.

Согласно этим данным, допрос будет проходить неофициально. Утверждается, что это не является необычной практикой, но после выступления Трампа на пресс-конференции, возмутившего американскую либеральную общественность, к этому мероприятию будет приковано повышенное внимание, передает CNN.

В заметке отмечается, что работа переводчика на встрече – правильное изложение слов лидера страны иностранному собеседнику, а не запись переговоров, так что ее отчет о саммите не будет считаться официальным.

Переводчиком на переговорах Трампа и Путина с американской стороны выступала Марина Гросс, которая ранее переводила для государственного департамента и других государственных органов. В 2008 году она сопровождала первую леди Лауру Буш в Сочи.

https://vz.ru/news/2018/7/16/932808.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 18.07.2018 в 10:09:36   # 685876
Марина, держись!
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  Маке0912 18.07.2018 в 13:54:17   # 685906
Не мучайте и не забейте её как в Ираке.
Издевались как могли.
Пока в прессу не просочилось.
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