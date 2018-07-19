Симоньян – немецкому журналисту: Попробуйте заменить слово «русские» на «евреи»

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danilov 19 Июля 2018 в 10:23:15
«Немецкий журналист написал, что, как оказалось, русские – тоже люди и это неожиданно. Мой дед не удивился бы, что немецкий журналист, его редакторы, руководство, позволившее такую публикацию, а также солидарные с журналистом читатели – самые настоящие нацисты», – написала в Telegram главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.
Она предложила изданию Die Tageszeitung, где была опубликована статья, заменить слово «русские» на «евреи» и попробовать опубликовать ее в Европе.
«Дед бы мой не удивился, а я вот удивилась. Но, может, уже пора перестать удивляться», – подытожила Симоньян.
Ее поддержал журналист и блогер Максим Кононенко:
«Андреас Руттенауэр констатирует, что чемпионат мира по футболу в России превратил русских в людей. Правда, оговаривается, оное превращение русских в людей произошло только на те четыре недели, которые длился чемпионат. После чего русские, видимо, опять превратились в тыквы», – пишет Кононенко для telegram-канала «RT на русском».
По его словам, и это следует признать большим достижением, поскольку «в 1941 году соотечественники господина Руттенауэра были уверены, что русские не могут стать людьми даже на четыре недели, а поскольку русские людьми не считаются, они подлежат полному уничтожению».
Кононенко отмечает, что почти за 80 лет немецкая гуманистическая мысль таки продвинулась немного вперед, «что, конечно, вселяет некоторые надежды в русских».
Напомним, ранее немецкого журналиста удивила эмоциональность россиян, которые, как ему казалось, не считаются веселыми и дружелюбными.
«В царстве зла должны жить злые: так, кажется, вы думали», – говорит журналист.
Кроме того, он был удивлен тому, что в рамках чемпионата мира по футболу русские делились с ним в поездах едой и чаем, а в российских городах хорошо работала мобильная связь.
https://vz.ru/news/2018/7/18/933123.html
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