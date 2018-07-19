В Афганистане ждут извинений за ввод советских войск, заявил посол в России

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danilov 19 Июля 2018 в 10:24:21
"Мы заинтересованы, чтобы наши отношения развивались, чтобы прежние ошибки не повторялись. Например, такие ошибки, какие имели место в 1979 году… В 1978 году (в Афганистане) к власти пришли левые силы, которые на самом деле не были левыми. У них было одно желание — власти. Признав их правительство Амина и Тараки, СССР сделал свою первую ошибку — и это правительство не было самостоятельным, а марионеточным. Вторая ошибка — ввод советских войск, в результате погибло более 2 миллионов афганцев и большое количество советских солдат. В результате вся инфраструктура страны была разрушена. А наш народ вёл то, что мы называем большим джихадом", — заявил посол.
"Такие события между соседями случаются… Но сейчас мы рассчитываем на то, чтобы правительство России выразило некие извинения афганскому народу… Такое заявление послужит истинному углублению и упрочению наших отношений", — считает посол.
https://ria.ru/world/20180718/1524871629.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Перечень объектов, построенных СССР в Афганистане.
1. ГЭС Пули-Хумри-II мощностью 9 тыс. кВт на р. Кунгдуз 1962 г.
2. ТЭС при заводе азотных удобрений мощностью 48 тыс. кВт (4×12) 1 очередь — 1972 г.
II очередь — 1974 г. (36 МВт)
Расширение — 1982 г. (до 48 МВт)
3. Плотина и ГЭС «Наглу» на р. Кабул мощностью 100 тыс. кВт 1966 г.
расширение — 1974 г.
4. ЛЭП с подстанциями от ГЭС Пули-Хумри-II до г. Баглана и Кундуза (110 км) 1967 г.
5. ЛЭП с подстанцией 35/6 кВ от ТЭС при заводе азотных удобрений до г. Мазари-Шерифа (17,6 км) 1972 г.
6-8. Электроподстанция в северо-западной части Кабула и ЛЭП — 110 кВ от электроподстанции "Восточная " (25 км) 1974 г.
9-16. 8 нефтебаз общей емкостью 8300 куб. м 1952 — 1958 гг.
17. Газопровод от места добычи газа до завода азотных удобрений в г. Мазари-Шерифе протяженностью 88 км и пропускной способностью 0,5 млрд. куб. м газа в год 1968 1968 г.
18-19. Газопровод от газопромысла до границы СССР длиной 98 км, диаметром 820 мм, пропускной способностью 4 млрд. куб. м газа в год, вкл. воздушный переход через реку Амударью длиной 660 м 1967 г.,
воздушный переход газопровода -1974г.
20. Лупинг на магистральном газопроводе длиной 53 км 1980 г.
21. ЛЭП — 220 кВ от советской границы в районе г. Ширхана до г. Кундуза (первая очередь) 1986 г.
22. Расширение нефтебазы в порту Хайратон на 5 тыс. куб. м 1981
23. Нефтебаза в г. Мазари-Шерифе емкостью 12 тыс. куб. м 1982 г.
24. Нефтебаза в Логаре емкостью 27 тыс. куб. м 1983 г.
25. Нефтебаза в г. Пули — Хумри емкостью 6 тыс. куб. м
26-28. Три автотранспортных предприятия в г. Кабуле на 300 грузовых автомобилей «Камаз» каждое 1985 г.
29. Автотранспортное предприятие по обслуживанию бензовозов в Кабуле
30. Станция технического обслуживания автомобилей «Камаз» в Хайратоне 1984 г.
31. Обустройство газопромысла в районе г. Шибергана мощностью 2,6 млрд. куб. м газа в год 1968 г.
32. Обустройство газопромысла на месторождении «Джаркудук» с комплексом сооружений по сероочистке и подготовке газа к транспортировке в объеме до 1,5 млрд. куб. м газа в год 1980 г.
33. Дожимная компрессорная станция на газопромысле «Ходжа-Гугердаг» 1981 г.
34-36. Завод азотных удобрений в г. Мазари-Шерифе мощностью 105 тыс. тонн карбамида в год с жилым поселком и строительной базой 1974 г.
37. Авторемонтный завод в г. Кабуле мощностью 1373 капитальных ремонта автомашин и 750 тонн металлоизделий в год 1960 г.
38. Аэропорт «Баграм» со взлетно-посадочной полосой 3000 м 1961 г.
39. Международный аэродром в Кабуле со взлетно-посадочной полосой 2800×47 м 1962 г.
40. Аэродром «Шинданд» со взлетно-посадочной полосой 2800 м 1977 г.
41. Линия многоканальной связи от г. Мазари-Шерифа до пункта Хайратон 1982 г.
42. Стационарная станция спутниковой связи «Интерспутник» типа «Лотос» — "-
43. Домостроительный комбинат в г. Кабуле мощностью 35 тыс. кв м жилой площади в год 1965 г.
44. Расширение домостроительного комбината в г. Кабуле до 37 тыс. кв. м жилой площади в год 1982 г.
45. Асфальто-бетонный завод в г. Кабуле, асфальтирование улиц и поставка дорожных машин (поставка оборудования и техпомощь осуществлялись через МВТ) 1955 г.
46. Речной порт Ширхан, рассчитанный на переработку 155 тыс. тонн груза в год, в том числе 20 тыс. тонн нефтепродуктов 1959 г.
расширение 1961 г.
47. Автодорожный мост через р. Ханабад у села Алчин длиной 120 м 1959 г.
48. Автодорога «Саланг» через горный хребет Гиндукуш (107,3 км с тоннелем 2,7 км на высоте 3300 м) 1964 г.
49. Реконструкция технических систем тоннеля «Саланг» 1986 г.
50. Автодорога Кушка — Герат — Кандагар (679 км) с цементно-бетонным покрытием 1965 г.
51. Автодорога Доши — Ширхан (216 км) с черным покрытием 1966 г.
52-54. Три автодорожных моста в Нангархарской провинции через р. Кунар в районах Бисуда, Камэ, Асмар длиной соответственно 360 м, 230 м и 35 м 1964 г.
55. Автодорога Кабул — Джабель — ус-Серадж (68,2 км) 1965 г.
56-57. Два автодорожных моста через реки Саланг и Гурбанд по 30 м каждый 1961 г.
58. Центральные ремонтные мастерские по ремонту дорожно-строительной техники в г. Герате 1966 г.
59. Автомобильная дорога Пули-Хумри-Мазари-Шериф-Шиберган протяженностью 329 км с черным покрытием 1972 г.
60. Автомобильная дорога от автодороги Пули-Хумри-Шиберган до пункта Хайратон на берегу р. Амударьи протяженностью 56 км
61. Автомобильно-железнодорожный мост через р. Амударью 1982 г.
62. Комплекс сооружений перевалочной базы на левом берегу р. Амударьи в районе Хайратона
63. Детский сад на 220 мест и детские ясли на 50 мест в г. Кабуле 1970 г.
64. Городские электрические сети в г. Джелалабаде 1969 г.
65-66. Городские электрические сети в гг. Мазари-Шерифе и Балхе 1979 г.
67-68. Два микрорайона в г. Кабуле общей площадью 90 тыс. кв. м 1978 г.
69-74. 6 метеостанций и 25 постов 1974 г.
75-78. 4 метеостанции
79. Центр матери и ребенка на 110 посещений в день в г. Кабуле 1971 г.
80. Геологические, геофизические, сейсморазведочные и буровые работы на нефть и газ в Северном Афганистане 1968 — 1977 гг.
81. Комплексные поисково-съемочные работы на твердые полезные ископаемые
82. Политехнический институт в г. Кабуле на 1200 студентов 1968 г.
83. Техникум на 500 учащихся для подготовки специалистов-нефтяников и горняков-геологов в г. Мазари-Шерифе 1973 г.
84. Автомеханический техникум на 700 учащихся в г. Кабуле
85-92. 8 профессионально-технических учебных заведений для подготовки квалифицированных рабочих 1982 — 1986 гг.
93. Школа-интернат на базе детского приюта в Кабуле 1984 г.
94. Хлебокомбинат в г. Кабуле (элеватор емкостью 50 тыс. тонн зерна, две мельницы — 375 тонн помола в сутки, хлебозавод 70 тонн хлебобулочных изделий в сутки) 1957 г.
95. Элеватор в г. Пули-Хумри емкостью 20 тыс. тонн зерна
96. Хлебозавод в г. Кабуле производительностью 65 тонн хлебобулочных изделий в сутки 1981 г.
97. Мельница в г. Пули-Хумри производительностью 60 тонн в сутки 1982 г.
98. Хлебозавод в г. Мазари-Шерифе производитель- ностью 20 тонн хлебобулочных изделий в сутки
99. Мельница в г. Мазари-Шерифе производитель- ностью 60 тонн муки в сутки
100. Джелалабадский ирригационный канал с узлом головных водозаборных сооружений на р. Кабул длиной 70 км с ГЭС мощностью 11,5 тыс.кВт 1965 г.
101-102. Плотина «Сарде» с водохранилищем емкостью 164 млн. куб. м и ирригационные сети при плотине для орошения 17,7 тыс.га земель 1968 — 1977гг.
103-105. Две сельскохозяйственные многоотраслевые фермы «Газибад» с территорией 2,9 тыс.га, «Халда» с территорией 2,8 тыс.га и ирригационно-мелиоративная подготовка земель в зоне Джелалабадского канала на площади 24 тыс. га 1969 — 1970 гг.
106-108. Три ветеринарные лаборатории по борьбе с заразными болезнями животных в гг. Джелалабаде, Мазари-Шерифе и Герате 1972 г.
109. Завод по переработке цитрусовых и маслин в г. Джелалабаде 1984 г.
110. Контрольно-семенная лаборатория по зерновым культурам в Кабуле
111-113. 3 почвенно-агрохимические лаборатории в гг. Кабуле, Мазари-Шерифе и Джелалабаде
114-115. 2 кабель-крана в районе Хорога и Калайи-Хумб 1985 — 1986 гг.
116. ЛЭП-220 кВ «Госграница СССР-Мазари-Шериф» 1986 г.
117. Комплексная лаборатория по анализу твердых полезных ископаемых в г. Кабуле 1985 г.
118. Элеватор емкостью 20 тыс. тонн зерна в г. Мазари-Шерифе
119. Станция технического обслуживания грузовых автомобилей на 4 поста в г. Пули-Хумрм
120-121. 2 хлопковх семенных лаборатории в гг. Кабуле и Балхе
122. Поликлиника страхового общества государственных служащих на 600 посещений в день в г. Кабуле
123-125. Станции искусственного осеменения в гг. Кабуле (Бинигисар), Мазари-Шерифе (Балх), Джелалабаде
126. Институт общественных наук при ЦК НДПА 1986 г.
127. Разработка ТЭО целесообразности создания двух госхозов на базе оросительной системы «Сарде»
128. ЛЭП-10 кВ от госграницы в районе Кушки до ст. Тургунди с подстанцией — "-
129. Газонаполнительная станция в г. Кабуле производительностью 2 тыс тонн в год
130. База МВД в Хайратоне для разгрузки и хранения спецгрузов (на подрядных условиях)
131. Реконструкция железнодорожной станции Тургунди 1987 г.
132. Восстановление моста через р. Саманган
133. Газонаполнительная станция в Хайратоне мощностью 2 тыс. тонн сжиженного газа
134. Лупинг 50 км газопровода СССР — Афганистан
135. Ремонтно-восстановительные работы на магистральных автодорогах
136. Средняя общеобразовательная школа на 1300 учащихся в г. Кабуле с преподаванием ряда предметов на русском языке
137. Установка по переработке газового конденсата в дизельное топливо мощностью по переработке 4 тыс. Тонн в год на газопромысле Джаркудук
138. База МГБ в порту Хайратон
139-141. Три бетонированных площадки в Хайратоне
142. Предприятие по прогрессивной сборке велосипедов мощностью 15 тыс. штук в год в г. Кабуле 1988 г.
МишкаНаСевер 19.07.2018 в 11:12:27 # 686075
Цитата: Serg1986 от 19.07.2018 10:31:09
И за это тоже нужно извиниться" извините что помогали"
И за это тоже нужно извиниться" извините что помогали"
Понастроили! Мак сажать негде!
Quote:
В результате вся инфраструктура страны была разрушена.
Где таких дебилов берут?
KapitanNemo 19.07.2018 в 12:07:58 # 686099
Абдул Ахад Моманд
космонавт-исследователь космического корабля «Союз ТМ-6» («Союз ТМ-5») и орбитальной станции «Мир»; первый и пока единственный космонавт Республики Афганистан, капитан афганских ВВС. Герой Советского Союза (1988).