«Предатель» Трамп ответил возглавлявшему ЦРУ «плохому парню»

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danilov 19 Июля 2018 в 10:49:02
Трамп заявил, что, по его мнению, Бреннан – «очень плохой парень», если «посмотреть на все, что произошло под его надзором», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Президент США сравнил Бреннана с бывшим директором ФБР Джеймсом Коми и его экс-заместителем Эндрю Маккейбом. И Коми, и Маккейба уволили в 2017 году, передает ТАСС.
Трамп заявил: «Если вспомнить обо всем, что произошло, то увидишь обман и ложь». Он считает, что «некоторые люди настолько скверны, что их выводят на чистую воду только за то, что они таковыми являются».
Напомним, Бреннан заявил, что выступление президента США Дональда Трампа на пресс-конференции после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным является госизменой.
https://vz.ru/news/2018/7/18/933027.html
Трамп обвинил своих критиков в умственном помешательстве
ВАШИНГТОН, 18 июля 2018, 14:56 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обвинил 18 июля тех, кто оказался недоволен его близкими отношениями с главой Кремля Владимиром Путиным, в умственном расстройстве и желании войны с Россией. С таким заявление глава Белого дома выступил на своей странице в Twitter.
«Некоторым людям крайне не понравилось то, что у меня ложились близкие отношения с президентом России Путиным», — подчеркнул он.
«Они предпочли бы этому войну. Это называется синдромом помешательства на Трампе», — добавил он.
Напомним, выступление главы Белого дома Дональда Трампа на пресс-конференции по итогам саммита в Хельсинки вызвала бурю негодования со стороны как противников, так и коллег по Республиканской партии действующего президента США. Несмотря на это, Трамп неоднократно подчеркнул, что встреча в Хельсинки будет иметь большее значение, чем состоявшийся ранее саммит стран-лидеров НАТО
Подробности: https://regnum.ru/news/2450354.html
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