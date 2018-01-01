Андроида недостаточно

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danilov 20 Июля 2018 в 17:15:19
Проект, известный как "Фуксия" (Fuchsia), был создан с нуля. Он нацелен на то, чтобы преодолеть ограничения Android для персональных устройств и других гаджетов, работающих онлайн. (больше слежки богу слежки!) Предполагается, что система будет лучше реагировать на голосовые команды (всё, что сказано вами, будет использовано против вас в суде), а также станет безопаснее. Кроме того, новая ОС сможет работать на любых устройствах: от ноутбуков до крошечных подключенных к интернету датчиков (единое облако устройств). Вдохновителем проекта, по информации издания, стал главный исполнительный директор Google Сундар Пичай.
Вот что уже известно о "Фуксии": Google Alphabet Inc. начала спокойно публиковать код в режиме онлайн в 2016 г., и компания позволила разработчикам внешних приложений поработать с битами кода с открытым исходным кодом. Google также начал экспериментировать с приложениями для системы, такими как интерактивные экранные дисплеи и голосовые команды для YouTube.
Но члены команды "Фуксии" предложили более грандиозный план: создание единой операционной системы, способной запускать все собственные гаджеты компании, такие как Pixel-телефоны и смартдинамики, а также сторонние устройства, которые сейчас завязаны на Android и Chrome OS.
Разработчики заявили, что в течение трех лет хотят внедрить Fuchsia на подключенные домашние устройства (принудительное обновление?), такие как голосовые динамики, а затем перейти к более крупным машинам, таким как ноутбуки. В конечном итоге команда стремится заменить своей системой программное обеспечение Android, на которое распространяется более трех четвертей мировых смартфонов. Нынешняя цель команды "Фуксии" - осуществить это в начале следующего десятилетия.
Правда, пока ни Сундар Пичай, ни его заместитель Хироши Локхаймер официально не одобрили дорожную карту (отвратительная фраза) план по "Фуксии". Руководство Google осторожно относится к любым планам по перестройке Android, поскольку эта OC приносит компании миллиарды "мобильных долларов".
Тем более что сейчас к Android будет приковано внимание и разработчиков, и контролирующих органов: Еврокомиссия наложила на Google рекордный штраф в $5 млрд. В свою очередь компания угрожает сделать Android платной.
https://www.vestifinance.ru/articles/104231
Вот такую карту, значит, держал гугль в рукаве. "Корпорация добра", как она себя когда-то позиционировала, давно таковой не является. Она является крупнейшим транснациональным информационным центром в мире, который не раз уже демонстрировал корпоративную этику, прикрывая тёмные дела своих партнёров, а также скупал любых молодых конкурентов, которые мало-мальски начинали всерьёз угрожать основным прибыльным сервисам гугла. Фактически - агрессивный глобальный монополист информационного рынка. Именно поэтому глобальное информационное пространство будет разделено виртуальными границами - никто из тех, кто хочет сохранить свою суверенность, не хочет быть зависимым, тем более от англосаксов, которые как никто умеют использовать информацию для разделения и власти.
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