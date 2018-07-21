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Империя зла
Ещё 500млрд$
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danilov 21 Июля 2018 в 09:26:11
Дональд Трамп заявил о готовности ввести пошлины на товары из КНР на сумму импорта в 500 миллиардов долларов в год, если в этом возникнет необходимость.
"Я готов пойти на 500 миллиардов долларов"
, — сказал он в интервью телеканалу CNBC.
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Nafis
21.07.2018 в 12:20:51
# 686551
Кто больше???
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bob153370
21.07.2018 в 12:55:18
# 686556
ни одна жизнь не стоит 500 000 000 000 баксов.
завалят как Кеннеди.
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