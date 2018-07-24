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Империя зла
Соосновательница Femen покончила с собой в Париже
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danilov 24 Июля 2018 в 16:32:41
Одна из основательниц движения Femen Оксана Шачко совершила самоубийство в своей парижской квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Paris Burns.



По данным канала, это произошло 23 июля. Французская полиция забрала её тело на экспертизу.

Paris Burns утверждает, что 31-летняя женщина оставила предсмертную записку с текстом «you are fake» (с англ. «вы — фейковые, ненастоящие»).

По версии канала, в этой записке Шачко обратилась к «парижской богеме», с представителями которой она общалась в последнее время.

По информации Paris Burns, в последнее время у Шачко состоялось несколько выставок в Париже, было внимание прессы и богатые друзья. Однако за два года она дважды совершала попытки суицида.

Шачко основало Femen в апреле 2008 года вместе с Анной Гуцол и Александрой Шевченко. Для привлечения внимания к своим требованиям (запрет проституции, свобода слова и прочее) активистки организации используют свои обнаженные тела. Первые акции проходили в основном в Киеве, но с 2012-го движение перенесло свою активность в Европу.

https://news.rambler.ru/incidents/40398667-osnovatelnitsa-femen-pokonchila-s-soboy/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 24.07.2018 в 18:08:07   # 686924

Хорошая новость , остальные когда ? .
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  строитель 24.07.2018 в 18:34:05   # 686934
Это все наркотики виноваты
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  Прапор 24.07.2018 в 18:48:28   # 686936
Просто не нашлось сильной мужской руки чтоб вовремя дать ей трындюлей, бабы без этого не могут нормально жить.
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  AVConst 24.07.2018 в 19:13:06   # 686938
"Шачко основало..."-почему в среднем роде?
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  Zoggyla 24.07.2018 в 19:33:21   # 686942
Цитата: AVConst от 24.07.2018 19:13:06
"Шачко основало..."-почему в среднем роде?
писали на коленке,используя T9
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  старик 24.07.2018 в 21:03:00   # 686954
Вообще никогда не понимал этих девушек: ну протестуешь ты против чего то, а зачем сиськами голыми трясти?
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