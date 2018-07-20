Духи "Новичок"

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danilov 25 Июля 2018 в 14:38:02
Комментарии, по рейтингу, по дате
После его применения жертвы почему-то выживают?!
При таком раскладе лучше бы травили обычным мышьяком, в 80% случаев был бы летальный исход.
dmitry p
Quote:
В интервью телеканалу Ай-ти-ви Роули, которого выписали из больницы несколько дней назад, рассказал, что флакон был в закрытой, дорогостоящей на вид коробке и в целлофановой упаковке, поэтому он решил, что это настоящие духи.
Где именно он нашел коробку, Роули вспомнить не смог.
https://www.bbc.com/russian/news-44947469
Где именно он нашел коробку, Роули вспомнить не смог.
https://www.bbc.com/russian/news-44947469
Daily Mail: свидетелям показали фото возможного подозреваемого в отравлении СкрипалейQuote:
Ключевым свидетелям по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии показали фотографию возможного подозреваемого. Об этом сообщила газета Daily Mail.
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3694431
Ключевым свидетелям по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии показали фотографию возможного подозреваемого. Об этом сообщила газета Daily Mail.
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3694431
CNN: двое подозреваемых в отравлении Скрипалей покинули ВеликобританиюQuote:
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3690627
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3690627
олег, 20.07.18, 15:28
Британский министр опроверг установление личностей отравителей Скрипаля
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/19/07/2018/5b508f819a7947b31ecb2eb4
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/19/07/2018/5b508f819a7947b31ecb2eb4