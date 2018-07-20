Духи "Новичок"

dmitry p 1 час назад Боевым Отравляющим ( от сотой доли мг которого умирают, по словам профи химиков ЮК) он Помазался потом помыл руки и Выжил!!!! Вот Терминатор то!!!

В интервью телеканалу Ай-ти-ви Роули, которого выписали из больницы несколько дней назад, рассказал, что флакон был в закрытой, дорогостоящей на вид коробке и в целлофановой упаковке, поэтому он решил, что это настоящие духи.Где именно он нашел коробку, Роули вспомнить