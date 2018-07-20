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Империя зла
Духи "Новичок"
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danilov 25 Июля 2018 в 14:38:02
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пермяк 25.07.2018 в 14:50:45   # 687042
Какое то фуижное боевое, отравляющее, вещество!
После его применения жертвы почему-то выживают?!
При таком раскладе лучше бы травили обычным мышьяком, в 80% случаев был бы летальный исход.
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  Kukaracha 25.07.2018 в 15:09:36   # 687044
Опять англичане играют в агента 007.
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  Ал 25.07.2018 в 15:24:48   # 687046
Quote:
dmitry p
1 час назад
Боевым Отравляющим ( от сотой доли мг которого умирают, по словам профи химиков ЮК) он Помазался потом помыл руки и Выжил!!!! Вот Терминатор то!!!
﻿

Quote:
В интервью телеканалу Ай-ти-ви Роули, которого выписали из больницы несколько дней назад, рассказал, что флакон был в закрытой, дорогостоящей на вид коробке и в целлофановой упаковке, поэтому он решил, что это настоящие духи.

Где именно он нашел коробку, Роули вспомнить не смог.
https://www.bbc.com/russian/news-44947469

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  Ал 25.07.2018 в 15:30:02   # 687047
Quote:
Daily Mail: свидетелям показали фото возможного подозреваемого в отравлении Скрипалей
Ключевым свидетелям по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии показали фотографию возможного подозреваемого. Об этом сообщила газета Daily Mail.
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3694431
Quote:
CNN: двое подозреваемых в отравлении Скрипалей покинули Великобританию
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3690627

олег, 20.07.18, 15:28
1 нравится
Ну вот...опять ушли!!! Ну может хоть женщину оставили, а то если еще кто-нибудь траванется-на кого тогда валить если все разбежались...причем с острова. Дети блин...
Quote:
Британский министр опроверг установление личностей отравителей Скрипаля

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/19/07/2018/5b508f819a7947b31ecb2eb4

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