Пенс заявил о падении "халифата" ДАИШ

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danilov 27 Июля 2018 в 16:28:52
"С гордостью могу сообщить, что ИГ* бежит, их халифат пал, и я обещаю, что мы не успокоимся, пока ИГ* не стерта с лица земли", — заявил Пенс, выступая на международной министерской встрече по вопросам свободы вероисповедания в госдепартаменте США.
Группировка ИГ* в 2014 году захватила значительные территории в Сирии и Ираке и провозгласила на них свой "халифат". С этого времени США и их союзники проводят против ИГ* военную операцию, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.
https://ria.ru/world/20180726/1525411233.html
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Цитата: Deamos89 от 27.07.2018 18:22:07
Пенис заявил о падении "халифата" ДАИШ
Пенис заявил о падении "халифата" ДАИШ
Падение пениса это уже серьёзно .