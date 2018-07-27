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Империя зла
Пенс заявил о падении "халифата" ДАИШ
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danilov 27 Июля 2018 в 16:28:52
ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. Так называемый "халифат" террористической группировки ДАИШ прекратил свое существование, но борьба с террористами будет продолжена, заявил вице-президент США Майк Пенс.

"С гордостью могу сообщить, что ИГ* бежит, их халифат пал, и я обещаю, что мы не успокоимся, пока ИГ* не стерта с лица земли", — заявил Пенс, выступая на международной министерской встрече по вопросам свободы вероисповедания в госдепартаменте США.

Группировка ИГ* в 2014 году захватила значительные территории в Сирии и Ираке и провозгласила на них свой "халифат". С этого времени США и их союзники проводят против ИГ* военную операцию, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.

https://ria.ru/world/20180726/1525411233.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 27.07.2018 в 17:17:02   # 687379
Сначала породили потом уничтожили,слава великой нации!
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  Рамзес 27.07.2018 в 18:10:44   # 687388
А че так ? Великий Халифат-смерть неверным,мдя только РФ сможет остановить эту заразу.
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  Deamos89 27.07.2018 в 18:22:07   # 687391
Пенис заявил о падении "халифата" ДАИШ
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  Рамзес 27.07.2018 в 18:39:36   # 687398
Цитата: Deamos89 от 27.07.2018 18:22:07
Пенис заявил о падении "халифата" ДАИШ

Падение пениса это уже серьёзно .
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