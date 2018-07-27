Пентагон собрался развернуть систему ПРО США в космосе

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danilov 27 Июля 2018 в 17:28:23
Развертывание элементов американской системы ПРО в космосе и «стремительная разработка и внедрение стойкой сенсорной космической архитектуры» в проекте бюджета объясняется необходимостью «обеспечить эффективную противоракетную оборону» в связи «с новой растущей угрозой гиперзвуковых и крылатых ракет», передает ТАСС.
В ближайшее время Сенат должен утвердить согласованный текст проекта бюджета Пентагона на 2019 год, после чего он будет отправлен на подпись американскому президенту.
В июне глава Белого дома Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать формирование военно-космических сил США. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о причинах спешки США в этом вопросе.
В связи с этим Москва обвинила Вашингтон в попытке вывести оружие в космос.
Ранее вице-президент США Майк Пенс объявил о планах Вашингтона добиться военного доминирования над Россией в космосе.
https://vz.ru/news/2018/7/26/934420.html
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Цитата: Deamos89 от 27.07.2018 18:24:11
батут им в помощь
батут им в помощь
Смешно - но они на этом реальное бабло трясут.