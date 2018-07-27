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Империя зла
Пентагон собрался развернуть систему ПРО США в космосе
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danilov 27 Июля 2018 в 17:28:23
Утвержденный Палатой представителей проект бюджета Пентагона на 2019 год включает выделение средств на развертывание элементов американской системы ПРО в космосе, которые должны войти в строй не позднее конца 2022 года.

Развертывание элементов американской системы ПРО в космосе и «стремительная разработка и внедрение стойкой сенсорной космической архитектуры» в проекте бюджета объясняется необходимостью «обеспечить эффективную противоракетную оборону» в связи «с новой растущей угрозой гиперзвуковых и крылатых ракет», передает ТАСС.

В ближайшее время Сенат должен утвердить согласованный текст проекта бюджета Пентагона на 2019 год, после чего он будет отправлен на подпись американскому президенту.

В июне глава Белого дома Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать формирование военно-космических сил США. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о причинах спешки США в этом вопросе.

В связи с этим Москва обвинила Вашингтон в попытке вывести оружие в космос.

Ранее вице-президент США Майк Пенс объявил о планах Вашингтона добиться военного доминирования над Россией в космосе.

https://vz.ru/news/2018/7/26/934420.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 27.07.2018 в 17:55:49   # 687384
СОИ 2 - вперед,у меня вопрос они вообще без помощи СССР а за тем России в космосе были?
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  Deamos89 27.07.2018 в 18:24:11   # 687393
батут им в помощь
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  Рамзес 27.07.2018 в 18:37:47   # 687397
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