Похитили, пытали и убили. Гибель журналистов в Африке

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Гость 02 Августа 2018 в 13:57:17
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У Захаровой появился важный вопрос к организаторам поездки журналистов в ЦАР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась у «Центра управления расследованиями» Михаила Ходорковского, есть ли у них имена сотрудников миссии ООН в ЦАР, которые якобы давали погибшим журналистам рекомендации по поездкам в стране.
«Есть у ЦУР имена «ооновцев», которые рекомендовали журналистам «куда можно ехать, куда нельзя, где поселиться» и «предоставили водителя»? Огласите», – написала она в Facebook.
Так она прокомментировала заявление руководителя инфоцентра ООН в Москве Владимира Кузнецова о том, что миссия Всемирной организации не предоставляла съемочной группе «ни водителя, ни автомобиль», и слова главы ЦУР Ходорковского Андрея Коняхина, который заявил, что вопросы безопасности «обеспечивались по договоренности с миротворческой миссией ООН в ЦАР», представители которой якоы говорили, «куда можно ехать, а куда нельзя, где поселиться». Также Коняхин утверждал, что водителя предоставили в миссии ООН.
Ранее Захарова заявила, что власти ЦАР пытались отговорить журналистов от посещения неконтролируемых правительством районов страны перед их убийством.
Миссия ООН в ЦАР: «У нас нет консультанта по имени Мартин»
Об этом Business FM заявил официальный представитель миссии. Ранее Центр управления расследованиями сообщал, что именно на встречу с сотрудником миссии Мартином ехали Джемаль, Расторгуев и Радченко, позднее убитые на трассе
Цветы у Центрального дома журналиста в память об убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) троих российских журналистах Кирилле Радченко, Александре Расторгуеве и Орхане Джемале. Фото: Александр Щербак/ТАСС
Никакого сотрудника по имени Мартин в составе миссии ООН по стабилизации в ЦАР в Банги нет. Об этом Business FM заявил официальный представитель миссии. О том, что некий Мартин должен был помогать российским журналистам в организации съемок, ранее сообщали в Центре управления расследованиями.
По данным ЦУР, именно Мартин посоветовал съемочной группе водителя, который был за рулем автомобиля и в итоге оказался единственным выжившим.Читайте также: Гибель российских журналистов в ЦАР: версии А также якобы именно на встречу с Мартином Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко ехали в ночь нападения.
Позднее личность водителя вызвала подозрение и у организаторов командировки, то есть сотрудников ЦУР, но официальный представитель миссии ООН по стабилизации в ЦАР Владимир Монтейро заявил Business FM, что в миссии ничего не знают и о Мартине.
Владимир Монтейро представитель миссии ООН по стабилизации в ЦАР «Во-первых, миссия никак не поддерживала связь с этой группой репортеров, с этими тремя людьми. Во-вторых, у нас нет консультанта, которого бы звали Мартин. Информация, которую опубликовали СМИ, неверна».
Получить оперативный комментарий от представителей Центра управления расследованиями Business FM не удалось. Ранее руководитель центра Андрей Коняхин, сообщил, что трагедия в ЦАР могла попасть в поле зрения видеорегистратора.
Также сообщалось, что Джемаль, Расторгуев и Радченко должны были встретиться с Мартином в 400 км от столицы ЦАР. Журналисты взяли с собой всю аппаратуру и деньги — 8500 долларов США. Накануне вечером они должны были выйти на связь, однако вместо этого пришло известие об их убийстве, выжил только водитель машины.
Захарова дала практические советы работающим в горячих точках журналистам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство может помочь журналистам установить контакты с местной стороной и оказать помощь в сложной ситуации.
Дипломат отказалась давать оценку действиям людей, которые отправили трех журналистов в ЦАР под видом туристов, и дала в Facebook два практических совета журналистам.
«О командировании журналистов в сложные регионы можно/нужно (выберите глагол сами) сообщать в МИД заранее по линии пресс-службы. Мы, как минимум, можем дать рекомендации по ситуации в стране, оформлению документов, информируем наши посольства для содействия. Поможем установить контакт с местной стороной, если будет необходимо. Дадим разъяснения по требованиям к ведению журналисткой деятельности, ввозу аппаратуры», – уточнила Захарова.
По ее словам, ее коллеги иногда отговаривали журналистов, но те не слушали, и позже дипломатам приходилось вызволять людей из местных тюрем.
Захарова подчеркнула, что если у людей нет желания контактировать с официальными структурами до выезда, они могут установить себе мобильное приложение «Зарубежный помощник», разработанное МИД.
«Это не волшебная палочка, которая сможет превратить мертвую воду в живую. Но это еще один шанс на выживание в сложной ситуации. В приложении есть специальная опция подачи сигнала об опасности», – отметила официальный представитель МИД России.
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Подобная поездка - верх безрассудства. При сотрудничестве с МИД, следовании советам Марии Захаровой - по крайней мере появляется шанс уцелеть. Одна беда в анамнезе - им чернуха была нужна, поэтому поехали инкогнито с поддельными журналистскими удостоверениями. Вот и приехали.
Александр Роджерс: Кто убил Орхана Джемаля
Скоро англосаксы будут убивать наших "непримиримых" прямо под камерами в прямом эфире, а потом, размахивая дымящимися пистолетами, заявлять "Это Путин был, мамой клянусь!".
Непонятно так же. как два записных русофоба затащили в авантюру Ходорковского хорошего оператора и военкора Кирила Радченко…
Когда я начинал писать про деградацию западных элит, я даже себе представить не мог, что всё на самом деле так запущено.
Причём, если туповатость американских «янки» для меня сюрпризом никогда не была, то убогость английских элит всё же оказалась сюрпризом. Вроде как старая империя, должны сохраняться некие традиции управления и воспроизводства элит. Но нет.
Первой ласточкой послужила просочившаяся информация о Кэмероне, что в процессе инициации в одной из закрытых школ Великобритании у него, простите, был секс с головой дохлой свиньи. «Ну, ритуалы посвящения бывают очень странные» подумал я, но этим дело не ограничилось.
Следующим был Борис Джонсон с его убогим эпатажем. Демонстративные поездки на велосипеде, гнездо вместо причёски, постоянные попытки поймать хайп и откровенно дебильные высказывания. И самое ужасное (не для нас, а для британцев), что даже после откровенного провала на посту министра иностранных дел Боря сохраняет статус «перспективного политика» и может претендовать в будущем на должность премьер-министра.
Впрочем, что можно ожидать от элит, которые воспитываются в закрытых частных школах, где изучать математику и экономику считается зазорным (равно как и заниматься промышленным производством), а вместо этого преподают бесполезные латынь и греческий, а также «развивают лидерские качества», что выражается в тупой накачке «вы илита, вы особенные, вы всё можете»? Ничего хорошего.
Неудивительно, что именно в этой среде возникла особая «философия», согласно которой добиваться чего-либо (успехов в политике, творчестве, спорте, науке или бизнесе) «западло», а единственно правильным времяпрепровождением считается праздное прожигание жизни.
Поэтому совершенно закономерно, что эпоха сложных интриг и многоходовых комбинаций в англосаксонской политике безвозвратно ушла в прошлое, а вместо этого стали возникать идиотские казусы типа «отравления Novichkом». Совершенно бездарная подстава, из-за которой даже союзники Великобритании были вынуждены делать заявления «Мы понимаем, что это полная лажа (и слагаем с себя любую ответственность), но из солидарности сделаем вид, что поверили».
Хоспеди! Они с таким пафосом пишут про «великую шахматную доску» геополитики, а потом на этой доске играют в Чапаева! Главное, иметь вид «лихой и придурковатый», и во время разговора держать верхнюю губу неподвижной – это особый шик.
И вот, похоже, британские спецслужбы при помощи своей марионетки Ходорковского пытаются разыграть очередную «комбинацию» с попыткой подставить Россию.
Схема предельно простая. «Центр управления расследованиями» (ЦУР), принадлежащий Ходорковскому, отправил троих, кхм, журналистов – Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля – якобы для съёмок документального фильма в Центральноафриканской Республике (ЦАР).
Отправил в страну, где идёт гражданская война с привлечением иностранных военных контингентов (немецкого, французского, итальянского и так далее).
Причём, судя по имеющейся информации, отправили
а) с просроченными (а значит недействительными) журналистскими удостоверениями;
б) без охраны и сопровождения;
в) фиг знает куда, в место, с которым нет связи.
В результате всех троих там, вполне предсказуемо, убили.
И вот, в момент, когда ещё нет подтверждённой информации о том, что убили именно этих троих (то есть известно, что кого-то убили, но ещё точно не известно, кого), в подконтрольных Ходорковскому СМИ уже запускается дезинформация о том, что «убили журналистов, которые расследовали деятельность ЧВК Вагнера в ЦАР».
Шта? Какое ЧВК Вагнера? Что ему делать в ЦАР? Их же, согласно сообщениям либеральных СМИ, ещё в феврале всех в Сирии перебили, не?
Как удобно иметь вымышленное ЧВК – его можно уничтожать, возрождать, перемещать в самые неожиданные точки на планете, обвинять в убийствах – и никто не докажет, что это вымысел. Потому что в мозги либеральных хомячков уже внедрён мыслевирус «ихтамнет», и на любые попытки требовать доказательств они будут понимающе посмеиваться, перемигиваясь (или посмеиваться, понимающе перемигиваясь).
Кто отправил этих троих в Африку? Ходорковский. Кто не обеспечил их необходимыми защитой и прикрытием? Ходорковский. Кто знал маршруты их перемещения? Ходорковский. А кто виноват в том, что они погибли? Правильно, Путин!
Скоро (с такой скоростью деградации – очень скоро) англосаксы будут убивать прямо под камерами в прямом эфире, а потом, размахивая ещё дымящимися пистолетами, заявлять «Это Путин был, мамой клянусь!».
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Так что ждём в ближайшие дни увлекательных рассказов о том, как три мудреца в одном тазу три бесстрашных журналиста пытались раскрыть очередной зловещий заговор Путина и были убиты кровавой гэбнёй. Не забудьте лампу и кота.
https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-kto-ubil-orhana-dzhemalya/
Захарова назвала «околесицей» информацию о расследовании по ЧВК в ЦАР
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала информацию СМИ о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, которым занимались погибшие журналисты из России.
«Слушаю и читаю эту околесицу относительно «расследований» по ЧВК в ЦАР. Господа, прежде чем начинать ваши увеселительно-развлекательные программы и писать чудовищно непрофессиональные посты, хотя бы потрудитесь почитать сайт МИД», – написала Захарова в своем Facebook.
По ее словам, сенсации «в наличии российских инструкторов в ЦАР нет». «Никто ничего не скрывал. Еще в марте был опубликован ответ заместителя официального представителя МИД на тему работы российских военных и гражданских инструкторов в ЦАР», – отметила она.
Захарова добавила, что работу «инструкторов» снимали съемочные группы из-за рубежа. Журналисты, по ее словам, сообщали о желании сделать репортаж властям ЦАР, и те предоставляли такую возможность.
Представитель МИДа также обратила внимание на то, что убитые журналисты «двигались совсем не туда, где работают инструкторы».
«Мало того, исходя из полученной от местной стороны информации, они игнорировали предупреждения о том, что покидают зону, которую контролируют местные правоохранительные органы. Что они делали в ЦАР на самом деле, каковы были их цели и задачи – вопрос открытый. Но у меня такое впечатление, что в этой информационной вакханалии, которую устраивают, правда опять уйдет на десятый план», – подчеркнула Захарова.
За что погибли российские журналисты в Африке
Чем больше становится известно о трагедии в ЦАР, тем больше появляется вопросов
В Африке были убиты российские журналисты, снимавшие документальный фильм о деятельности ЧВК.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
С утра мне позвонили сразу несколько СМИ, в том числе, что называется, либеральных. Вопрос один: как я отношусь к версии о том, что Орхана Джемаля и его товарищей расстреляли «российские наемники из частной военной компании». Скептически отношусь, хотя, признаюсь, во вторник, в новостной горячке меня такая мысль посещала. А потом она трансформировалась в мысль о том, что именно ради такой реакции это жестокое убийство и было совершено.
Давайте по порядку. Журналисты приехали в одну из беднейших стран, погруженную в гражданскую войну, как туристы, без аккредитаций. Это меня не удивляет, я и сам, не ставя в известность местные власти, работал без аккредитации и в Афганистане, и в Египте, и в Ливии и бог знает где еще. Просто бывает: работать надо здесь и сразу, а с аккредитацией такие неблагополучные страны почему-то как правило очень тянут.
Перемещались они с местным водителем и без охраны. Мне тоже приходилось, к примеру, на первом попавшемся такси ехать из Каира 700 километров до границы с Ливией, а затем на другом первом попавшемся такси от границы до Бенгази. Лотерея, но по крайней мере я старался в нее играть в светлое время суток. Какая срочная необходимость заставила трех российских журналистов ехать за 400 километров на ночь глядя, ума не приложу. Тем более, что, судя по сообщениям местных чиновников, об опасности их предупреждали. Стоит отметить, что вооруженная охрана в этой стране стоит в пределах 300 долларов. Впрочем, не факт, что она согласилась бы ехать через всю страну после заката солнца.
Напали, по словам водителя россиян, около 10 человек в тюрбанах, говоривших по-арабски. Вообще-то в ЦАР говорят на французском и санго. Однако, если это были боевики мусульманской группировки «Селека» (а местные власти говорят, что это она и была), то в ней полно различного сброда, в том числе - из соседнего Чада, где как раз говорят на языке пророка.
Или российские чэвэкашники нарядились в тюрбаны и заговорили по-арабски? И при этом оставили в живых свидетеля водителя? Вот с кого бы я строго спросил. Но в информсообщениях с места почему-то пока нет главного - были ли похищены аппаратура и деньги, которые везли с собой журналисты?
Группа действительно приехала снимать расследование о деятельности ЧВК. Однако, судя по информации друзей журналистов, ничего конкретного они сделать не успели. То есть, с точки зрения сторонников этой версии, убивать их было не за что. Да и какую такую сенсацию они могли накопать, которая стоила бы трех жизней? Российская ЧВК в Африке? Ну и что? Готовит местных коммандос? В чем новость? Еще МИД заявлял, что в этой стране работают 170 «гражданских специалистов» в области безопасности. Тоже мне секрет Полишинеля.
Пока все это очень смахивает на подставу. В ЦАР ребята поехали от «Центра управления расследованиями» - медиаструктуры Михаила Ходорковского. И он уже пожинает первые плоды «хайпа на крови», намекая на причастность «ненавистного кремлевского режима» к гибели журналистов. Маховик западной пропаганды с его подачи раскручивается с фантастической скоростью. И вот уже Россию обвиняют в том, что ее наемники сотрудничают с повстанцами вопреки официальной позиции по поддержке центрального правительства. И за эту правду якобы были убиты Джемаль, Расторгуев и Радченко. Оригинальная версия, учитывая, что за антиправительственными группировками ЦАР опосредованно стоит Франция. А Россия, наоборот, поддерживает легитимного президента, который в мае был в Москве. У нас с ним экономические интересы, а не с бандами исламистов.
Но когда медленно угасает скандал со Скрипалями, медиаструктуры не самого дружественного России экс-главы ЮКОСа подбрасывают в топку антироссийской пропаганды новые жизни. Я не знаю, было ли это ограбление, подстава под боевиков или под западные спецслужбы (а чему удивляться после хлора и дела Скрипалей), но Ходорковский, отправивший ребят на заклание, должен, как минимум, оказать материальную помощь семьям погибших. Но вместо этого в лучших традициях информационного хайпа он объявляет набор группы для нового «расследования на месте»: «И будет риск, и будут смелые люди», - пафосно пишет он в Твиттере. Не надо, Михаил Борисович, этих сначала отмолите.
https://www.nsk.kp.ru/daily/26861/3905364/
Названы две вероятные версии гибели российских журналистов в ЦАР
«Конспирологию можно строить и дальше, потому что известно, что Россия очень бодро и дерзко залезает на Африканский континент, в том числе на рынок частных военных компаний. И тут можно думать о чем угодно, вплоть до того, что это подстава с целью убить разом двух зайцев», – рассказал газете ВЗГЛЯД военный корреспондент Александр Коц. Он усомнился во многих версиях убийства журналистов в ЦАР, отметив подробности, которые четко указывают на мотивы убийц.
Погибшие в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль оформили свою поездку как туристическую. Об этом в среду сообщила представитель МИД Мария Захарова. «Исходя из того, что не было ни паспортов, ни информации относительно их там нахождения, наше посольство и центральный аппарат министерства запросили посольство ЦАР в Москве... были подняты документы. Мы знаем, что они оформили свой въезд на территорию ЦАР как туристический», – уточнила Захарова.
Напомним, три человека, имевшие при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля, погибли в глубинке раздираемой гражданской войной ЦАР. Трагедия произошла накануне вечером, когда они на автомобиле поехали на встречу с фиксером, но по дороге попали в засаду. Как рассказал водитель, которому удалось спастись, машину с журналистами расстреляли из кустов в 23 километрах от города Сибю.
Захарова отметила, что точных данных о цели их визита на территорию Центрально-Африканской Республики нет. Однако, как сообщалось ранее в СМИ, журналисты приехали снимать документальный фильм о частной военной компании, известной в публикациях прессы как «Группа Вагнера». Фильм был заказан «Центром управления расследованиями» (ЦУР), финансируемым Михаилом Ходорковским. При этом у погибших были с собой почему-то пресс-карты газеты «Известия». «Мы делали вместе проект по ЦАР. Позавчера вечером они выходили на связь в последний раз. Правда, очень тяжело говорить, это мои друзья», – цитирует Би-би-си главного редактора ЦУР Андрея Коняхина. При этом Коняхин заявил, что Джемаль, Радченко и Расторгуев снимали в Центрально-Африканской Республике всего лишь «документальное кино о местной жизни».
По версии, озвученной полицией ЦАР, россиян убили с целью ограбления. О трагедии пока очень мало сведений, да и те выглядят несколько противоречиво, и это способствует возникновению множества неподтвержденных версий. Некоторые же журналисты и блогеры используют произошедшее для раскручивания конспирологических теорий.
О том, что на самом деле могло произойти в ЦАР, газете ВЗГЛЯД рассказал военный корреспондент издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц, который работал во многих горячих точках мира.
ВЗГЛЯД: Александр Игоревич, сейчас в СМИ и блогах появляется много конспирологии вокруг гибели российских журналистов в ЦАР. Например, NYT раскручивает версию, что журналистов якобы убили именно за проплаченное фондом Михаила Ходорковского расследование о ЧВК «Вагнера». Что вы думаете по поводу таких теорий?
Александр Коц: Насколько мне известно из открытых источников, они не успели ничего снять и расследовать. Грубо говоря, ничего того, за что их, с точки зрения New York Times, могли бы убить, они сделать не успели. Такая версия мне кажется не очень правдоподобной.
Конспирологию можно строить и дальше, потому что известно, что Россия очень бодро и дерзко залезает на Африканский континент, в том числе на рынок частных военных компаний. И тут можно думать о чем угодно, вплоть до того, что это подстава с целью убить разом двух зайцев. Во-первых, дискредитировать российских гражданских специалистов, как их называют в МИДе. Я напомню, что, по официальным данным МИДа, в ЦАР работает пять российских военных специалистов и 170 гражданских. Под гражданскими, наверное, и имеются в виду те самые ЧВК.
И, конечно, второй заяц – наезд на Москву, демонстрация того, как якобы «кровавые частные армии Путина» убивают честных неподкупных журналистов. Хотя на самом деле понятно, что никому в Москве такие громкие убийства не выгодны и не нужны.
Здесь есть ключевой вопрос: зачем они поехали туда? Кроме того, что такого сенсационного они могли там нарыть, что их можно убить за это?
Что у России есть ЧВК? Так все об этом знают и пишут. Во многих западных странах есть ЧВК, и никто не видит в этом ничего плохого. Сенсационность этого материла для меня весьма спорна.
ВЗГЛЯД: Есть и ряд других версий, в том числе политических. Например, что журналисты оказались втянуты в междоусобную коммерческую бойню или в конфликт между местными жителями и сотрудниками ЧВК. Что вы сами думаете по поводу произошедшего? Могла ли иметь место случайность?
А. К.: Нет. Здесь больше похоже на подставу или ограбление. Известно ведь, что у них с собой по меркам ЦАР была внушительная сумма денег – 8,5 тысяч долларов. Плюс две дорогущих камеры. В ЦАР на эти средства можно жить больше года. Там грабеж, убийства журналистов и представителей международных организаций – обычная практика. Например, организация «Врачи без границ» оттуда просто ушла после убийства своих сотрудников. Грабеж в стране, где жизнь не стоит даже копейки, – обычное явление. Это мы здесь ужасаемся, а там это нормально.
Да и сама идея поехать, как сейчас пишут, вечером куда-то за 400 километров, когда уже заходит солнце, в этой стране самоубийственна сама по себе. Обязательно нужна охрана. Для меня очень удивительно, что Джемаль в ночь поехал на встречу с каким-то фиксером. Тут налицо какая-то подстава.
Надо понимать, что представляет из себя ЦАР: если и есть «задница мира», то самая главная ее точка находится в этой стране, которая погружена в хаос, в вооруженное противостояние на севере. ЦАР населена различными бандами, мусульманской террористической группировкой «Селека», которая сейчас является повстанческой, а года два назад она захватывала столицу. Если президент страны собирает свою личную охрану и российских гражданских специалистов – это красноречиво говорит о политической ситуации в стране.
ВЗГЛЯД: Один из очевидцев сообщал, что машину россиян атаковали не менее 10 человек, которые говорили на арабском. Это может быть свидетельством того, что нападение было спланированным?
А. К.: Нападение могло быть спланированным и в том случае, если бы они общались по-французски, и в том, если бы они общались по-русски. Большинство населения ЦАР говорит по-французски, насколько мы знаем из «Википедии». Что это за арабский язык, что это за свидетель, что это за водитель, который в перестрелке более чем 10 человек вдруг выжил? Я бы все эти свидетельства сейчас за стопроцентную истину не принимал. Потому что те люди, которые сейчас говорят по-арабски, потом могут заговорить по-французски, а к вечеру следующего дня выяснится, что они вообще молчали.
ВЗГЛЯД: Сейчас активно обсуждается, что у погибших были просроченные аккредитации известных СМИ. Что вы думаете по этому поводу?
А. К.: Я бы здесь вообще за это не цеплялся. Журналисты по-разному работают, для них ведь главная задача – выполнить свое задание. Я много раз нарушал всякие административные условности для того, чтобы выполнить свою работу.
На Майдане мы просто фотошопили свои аккредитации, чтобы они не были российскими, потому что за российские документы там можно было залететь на подвал в КМДА (аббревиатура Киевской городской государственной администрации на украинском языке – прим. ВЗГЛЯД).
Точно так же, не получая журналистскую аккредитацию, я работал на трех революциях в Египте, в Ливии, в Афганистане, в Турции. Здесь я не вижу большого преступления. Им нужны были какие-то журналистские документы. Ходорковский, который их отправлял, конечно, должен был обеспечить их легальными. Но я не думаю, что легальные документы спасли бы их жизни.
ВЗГЛЯД: На фоне инцидента глава СПЧ Михаил Федотов заявил, что Госдуме следует «устыдиться своей медлительности» и как можно скорее принять закон о гарантиях для журналистов в горячих точках. Поддерживаете ли вы негодование Федотова? Чем этот закон поможет журналистам в горячих точках?
А. К.: Этот закон ничем не поможет. Его смысл должен быть в том, чтобы власти не мешали журналистам работать в горячих точках. Помогать не надо. Главное, чтобы не мешали. И я не знаю, какие законы могут уберечь от 10 головорезов с автоматами, миномета или снайперской пули. Это смешно.
https://vz.ru/politics/2018/8/1/591082.html
Захарова прокомментировала данные о следах пыток на телах убитых в ЦАР журналистов
Врачи не нашли следов пыток на телах погибших в ЦАР российских журналистов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«По данным, полученным от сотрудников посольства России в ЦАР, при первичном осмотре тел местные врачи не обнаружили следов пыток, только огнестрельные ранения», – передает ТАСС слова Захаровой.
Так она прокомментировала то, что ранее несколько африканских информационных сайтов обнародовали две фотографии, на одной из которых, предположительно, изображены убитые в ЦАР режиссер-документалист Александр Расторгуев и журналист Орхан Джемаль, передает РИА «Новости».
При этом на телах видны следы пыток, считает сотрудник частной криминалистической лаборатории Сергей Мятюгин. Он отметил, что «особенно выделяются несколько порезов на втором теле».
Однако эксперт попросил учитывать, что в данной ситуации он делает выводы только на основе снимков.
Мятюгин также обратил внимание на нестандартные раны, которые могут свидетельствовать об использовании оружия мелкого калибра, хотя «многого на фотографиях не видно». Вызывает вопрос и то, что на снимках мало крови.
Тем временем журналист Максим Шевченко подтвердил, что один из погибших на фото - Орхан Джемаль. Глава «МБХ-медиа» Вероника Куцылло заявила, что люди на снимках очень похожи на Расторгуева и Джемаля.
Отмечается, что сайт Palmarescentrafrique.com, на котором была выложена одна из фотографий, неизвестен специалистам. Научный сотрудник Центра африканских стран, расположенных к югу от Сахары, французского института международных исследований ИФРИ Тьерри Виркулона заявил, что «в первый раз слышит такое название».
Кроме того, предполагаемый владелец сайта не смог дать комментарий по поводу размещенных фото, перенаправив к другому человеку, который пока не отвечает на запросы журналистов.
Напомним, в ЦАР близ города Сибю при подозрительных обстоятельствах погибли трое российских журналистов. Сообщалось, что они снимали документальный фильм о ЧВК «Вагнера». По факту убийства возбуждено уголовное дело, в числе версий – ограбление.
В среду официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировалаинформацию СМИ о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, которым занимались погибшие журналисты из России.
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