Канада раскритиковала Россию за «пропаганду» против «героических» «Белых касок»

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danilov 06 Августа 2018 в 15:42:48
«Белые каски» провели очень важную работу, но, очевидно, это одна из причин, почему против них со стороны режима [сирийского президента Башара] Асада и со стороны России ведется столь негативная пропаганда», – приводит ее слова ИноТВ.
Напомним, Израиль по настоянию Вашингтона эвакуировал из Сирии активистов «Белых касок» вместе с их семьями. Канада и Германия выразили готовность принять у себя активистов.
Москва заявила, что активисты «Белых касок», эвакуировавшись из Сирии, показали свою сущность и продемонстрировали всему миру свое лицемерие. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что именно «Белые каски» были причастны к самым одиозным провокациям в ходе сирийского конфликта. Они действовали исключительно на подконтрольных исламским радикалам территориях и готовили откровенные фальшивки, заявила Москва.
Постпредство России при ЕС заявило накануне, что бегство «Белых касок» из Сирии даже после объявления Дамаском амнистии указывает на страх разоблачения преступлений «псевдоспасателей» и их западных спонсоров.
https://vz.ru/news/2018/8/6/935793.html
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