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Империя зла
Канада раскритиковала Россию за «пропаганду» против «героических» «Белых касок»
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danilov 06 Августа 2018 в 15:42:48
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд назвала «Белых касок» «группой героических людей» и выступила с критикой в адрес России, которая якобы занимается «пропагандой» против деятельности организации, пишет La Presse canadienne.

«Белые каски» провели очень важную работу, но, очевидно, это одна из причин, почему против них со стороны режима [сирийского президента Башара] Асада и со стороны России ведется столь негативная пропаганда», – приводит ее слова ИноТВ.

Напомним, Израиль по настоянию Вашингтона эвакуировал из Сирии активистов «Белых касок» вместе с их семьями. Канада и Германия выразили готовность принять у себя активистов.

Москва заявила, что активисты «Белых касок», эвакуировавшись из Сирии, показали свою сущность и продемонстрировали всему миру свое лицемерие. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что именно «Белые каски» были причастны к самым одиозным провокациям в ходе сирийского конфликта. Они действовали исключительно на подконтрольных исламским радикалам территориях и готовили откровенные фальшивки, заявила Москва.

Постпредство России при ЕС заявило накануне, что бегство «Белых касок» из Сирии даже после объявления Дамаском амнистии указывает на страх разоблачения преступлений «псевдоспасателей» и их западных спонсоров.

https://vz.ru/news/2018/8/6/935793.html
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