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Империя зла
Печать расизма
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danilov 07 Августа 2018 в 14:38:46
Американская газета New York Times встала на защиту своего редактора. Сара Чон размещала в интернете публикации с оскорблениями в адрес людей с белым цветом кожи. Но редакция нашла оправдание обыкновенному расизму.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  332-712 07.08.2018 в 15:19:48   # 688624
ну, норм, чо. то есть, если я вдруг стану называть негров ниггерами, то я всегда могу сказать, что я имел в виду Иди Амина, например. а когда буду называть азиатов косоглазыми или узкоглазыми, то так же могу отмазаться, что имел в виду "красных кхмеров" и Пол Пота лично. а когда затрону этих мерзких белых, то это из-за Гитлера.
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