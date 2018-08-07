Печать расизма

Американская газета New York Times встала на защиту своего редактора. Сара Чон размещала в интернете публикации с оскорблениями в адрес людей с белым цветом кожи. Но редакция нашла оправдание обыкновенному расизму.
ну, норм, чо. то есть, если я вдруг стану называть негров ниггерами, то я всегда могу сказать, что я имел в виду Иди Амина, например. а когда буду называть азиатов косоглазыми или узкоглазыми, то так же могу отмазаться, что имел в виду "красных кхмеров" и Пол Пота лично. а когда затрону этих мерзких белых, то это из-за Гитлера.