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Империя зла
Протест правительству
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Гость 08 Августа 2018 в 09:34:12
В Иране антиправительственные митинги. Ролики о протестах распространяются в соцсетях. «Смерть диктатору!» - кричат люди в адрес верховного духовного лидера Аятоллы Али Хаменеи.
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bob153370
08.08.2018 в 10:13:35
# 688755
чё-то вяло как-то....
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