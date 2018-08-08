Трамп рассказал о «100% сговоре» Клинтон с Россией

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danilov 08 Августа 2018 в 10:02:42
«Сговор с Россией был очень реальным. Хиллари Клинтон и ее команда на 100% сговорились с русскими», – написал Трамп в своем Twitter.
По его мнению, с Россией также пытался сговориться член палаты представителей, работающий в комитете по разведке демократ Адам Шифф, чтобы «получить компромат на Трампа».
«Мы также знаем, что Клинтон заплатила через юридическую контору связанным с Кремлем источникам, чтобы собрать информацию о Трампе», – отметил президент.
«С нетерпением ждем нового доклада генерального инспектора Минюста!» – заключил Трамп.
В июле Трамп заявил, что сговора с Россией в ходе предвыборной кампании в 2016 году не было. Он добавил, что такой сговор в любом случае не является преступлением. При этом Трамп сам обвинил «лживую Хиллари» и демократов в сговоре.
https://vz.ru/news/2018/8/6/935884.html
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