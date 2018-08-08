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Империя зла
Дмитрий Медведев - 10 лет грузино-осетинскому конфликту
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danilov 08 Августа 2018 в 15:44:37
Премьер-министр Дмитрий Медведев побеседовал с журналистами газеты "Коммерсантъ" накануне годовщины конфликта в Южной Осетии.
Комментарии,
по рейтингу
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по дате
Рамзес
08.08.2018 в 17:00:24
# 688820
Если бы Вову не дернули с олимпиады,возможно пол страны в руинах лежала ...
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