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Империя зла
Дмитрий Медведев - 10 лет грузино-осетинскому конфликту
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danilov 08 Августа 2018 в 15:44:37
Премьер-министр Дмитрий Медведев побеседовал с журналистами газеты "Коммерсантъ" накануне годовщины конфликта в Южной Осетии.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 08.08.2018 в 17:00:24   # 688820
Если бы Вову не дернули с олимпиады,возможно пол страны в руинах лежала ...
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