США предложили отключить Россию от мировой долларовой системы

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danilov 09 Августа 2018 в 12:28:40
Законопроект о расширении санкций («Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018»), предложенный группой сенаторов от обеих партий американского конгресса, помимо запрета на инвестиции в российский госдолг и требования вернуть Крым Украине, предлагает признать РФ государством-спонсором терроризма и заблокировать возможность долларовых расчетов для ключевых участников банковской системы страны.
Согласно тексту документа, который публикует в среду «Коммерсант», новые жесткие ограничения предусмотрены для крупнейших госбанков, на долю которых приходится 70% активов банковской системы.
Сбербанку, ВТБ, Россельхозбанку, Газпромбанку, Промсвязьбанку, Банку Москвы и ВЭБу предлагается запретить проводить любые транзакции с юрлицами США.
«Можно вспомнить жесткость санкций первой волны, которая ударила по банку «Россия» и СМП Банку. То, что происходило тогда, будет происходить с госбанками», — пишет начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий.
«Операции российских банков с безналичными долларами станут практически невозможными, — предупреждает он. В этих условиях заморозка или принудительная конвертация долларовых вкладов в рубли «станет неизбежной».
В американским списке спонсоров терроризма пока только четыре страны. Это Северная Корея, Иран, а также Судан и Сирия, где идет гражданская война. «В отношении Ирана США вводили запрет на экспорт нефти. Так что при таком сценарии может стать ребром вопрос о запрете на покупку российских нефти и газа. (Тогда) все остальные санкции покажутся «цветочками», — отмечает старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук.
В финансовой части северокорейский сценарий для РФ — пессимистичный и маловероятный, а иранский можно считать условно оптимистичным, рассуждает Осадчкий.
В Иране в апреле в ответ на обвальную девальвацию риала власти запретили гражданам держать больше 10 тысяч долларов наличными, а банкам — продавать больше 1000 евро в год тем, кто едет в страны дальнего зарубежья.
За пределы страны разрешено вывозить не больше 5 тысяч евро.
«В рамках «мягкого» иранского сценария, если будет принят законопроект, возможно ужесточение в России мер валютного контроля. В ближайшее время вряд ли дело дойдет до ограничения объема иностранной валюты, который россияне могут держать за пределами банков. А вот такие меры, как снижение максимальной суммы, которую пассажирам разрешено вывозить за пределы страны, вполне возможны. Другие очевидные следствия — девальвация рубля и рост процентных ставок», — резюмирует Осадчий.
Источник: Finanz
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