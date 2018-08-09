Возмущаются футболкам

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danilov 09 Августа 2018 в 12:46:21
В комментах:
JuliaDavisNews: «Как эти футболки добрались до России так быстро? Одолжил Рэнд Пол или они в России изготавливаются?»
MarciaBunney: «Я только что проверила, и это правда — они продаются на Amazon, причём в большом количестве! Это отвратительно! Я уже давно ничего там не покупаю из принципа, но ЭТО уже ни в какие ворота. Люди, если вам нужна была причина бойкотировать Amazon, то пусть эти *баные футболки будут этой причиной!»
ReflectingMan: «Думаю, это кто-то из Sputnik или с RT. Они ходят на все митинги»
Комментарии, по рейтингу, по дате
"Ох, футболки вы мои, футболистки! Да пошто вы меня, горемычную, обидели, да на кого вы меня покинули?"