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Империя зла
Возмущаются футболкам
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danilov 09 Августа 2018 в 12:46:21
Американская журналистка Джулия Дэвис возмутилась в Twitter появлением в эфире российского телеканала футболок с надписью: «Я лучше буду русским, чем демократом». В них представители Республиканской партии пришли на митинг в поддержку Трампа.



В комментах:

JuliaDavisNews: «Как эти футболки добрались до России так быстро? Одолжил Рэнд Пол или они в России изготавливаются?»

MarciaBunney: «Я только что проверила, и это правда — они продаются на Amazon, причём в большом количестве! Это отвратительно! Я уже давно ничего там не покупаю из принципа, но ЭТО уже ни в какие ворота. Люди, если вам нужна была причина бойкотировать Amazon, то пусть эти *баные футболки будут этой причиной!»

ReflectingMan: «Думаю, это кто-то из Sputnik или с RT. Они ходят на все митинги»
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  332-712 09.08.2018 в 14:08:19   # 688954
лично Путин печатает...
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  bolatbol 09.08.2018 в 15:03:29   # 688976
Возмущаются чем? Футболкам.
"Ох, футболки вы мои, футболистки! Да пошто вы меня, горемычную, обидели, да на кого вы меня покинули?"
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