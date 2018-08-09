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Alia 09 Августа 2018 в 17:26:44
По данным Международной федерации журналистов, с начала 2018 года 54 сотрудника и активисты средств массовой информации погибли в разных частях мира, а Афганистан возглавил список самых небезопасных районов мира для сотрудников масс-медиа. После Исламской Республики Афганистан, США заняли второе место с 7 жертвами среди журналистов, передает новостная служба.
В 2018 году в Мексике погибло 6 журналистов и 6 репортеров были убиты в Колумбии. Кроме этого, в Индии пострадало 5 журналистов, в Йемене - 4 сотрудника масс-медиа и в Филиппинах было убито 3 репортера. Также, в 2018 году в Бразилии, Гватемале, Ираке, Ливии, Никарагуа, Пакистане, Словакии и Сирии пострадало большое число журналистов.
http://www.ca-irnews.com/ru/breaking-news/48088-соединенные-штаты-–-одна-из-самых-опасных-стран-для-журналистов
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