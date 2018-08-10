Роухани предупредил Северную Корею о ненадежности США

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danilov 10 Августа 2018 в 11:30:21
Роухани заявил, что действия США «за последние годы привели к тому, что американская администрация воспринимается в мире как ненадежный партнер, который не выполняет взятые на себя обязательства», передает RT со ссылкой на агентство IRNA.
Отмечается, что глава МИД КНДР прибыл в Иран 7 августа с официальным визитом.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении санкций в отношении Тегерана в связи с выходом из ядерной сделки.
Он также сообщил, что Вашингтон не будет вести дела с теми, кто имеет бизнес с Ираном.
https://vz.ru/news/2018/8/9/936293.html
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Цитата: старик от 10.08.2018 14:38:40
Да уж, на великую нацию америкосы уже не тянут!
Да уж, на великую нацию америкосы уже не тянут!
какая нация? у них нет ни своей нации, ни своей земли, да вообще ничего своего нету все собрано да скомунизженно.