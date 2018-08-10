Индонезия заявила о попытках США вмешаться в сделку с Россией по Су-35

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danilov 10 Августа 2018 в 11:32:26
Нурван заявил, что США недовольны бартерной сделкой между Россией и Индонезией по Су-35 и «пытаются вмешаться», передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Jakarta Post.
Однако Джакарта не намерена отказываться от покупки.
Стоимость сделки оценивается в 1,14 млрд долларов. По условиям соглашения, Россия должна купить у Индонезии ряд товаров, среди которых пальмовое масло, кофе, чай и каучук, на сумму около 570 млн долларов.
В марте сообщалось, что из-за этой сделки Вашингтон оказывал «невероятное давление» на Джакарту.
В апреле глава Пентагона Джеймс Мэттис предложил сенаторам США сделать исключение из закона об антироссийских санкциях для Индии, Вьетнама и Индонезии, чтобы поставлять туда американское вооружение.
https://vz.ru/news/2018/8/9/936296.html
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