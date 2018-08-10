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Империя зла
Индонезия заявила о попытках США вмешаться в сделку с Россией по Су-35
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danilov 10 Августа 2018 в 11:32:26
Гендиректор департамента внешней торговли министерства торговли Индонезии Оке Нурван сообщил, что Вашингтон выразил недовольство из-за покупки Джакартой 11 самолетов Су-35 у России и пытается вмешаться в реализацию сделки.

Нурван заявил, что США недовольны бартерной сделкой между Россией и Индонезией по Су-35 и «пытаются вмешаться», передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Jakarta Post.

Однако Джакарта не намерена отказываться от покупки.

Стоимость сделки оценивается в 1,14 млрд долларов. По условиям соглашения, Россия должна купить у Индонезии ряд товаров, среди которых пальмовое масло, кофе, чай и каучук, на сумму около 570 млн долларов.

В марте сообщалось, что из-за этой сделки Вашингтон оказывал «невероятное давление» на Джакарту.

В апреле глава Пентагона Джеймс Мэттис предложил сенаторам США сделать исключение из закона об антироссийских санкциях для Индии, Вьетнама и Индонезии, чтобы поставлять туда американское вооружение.

https://vz.ru/news/2018/8/9/936296.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 10.08.2018 в 12:04:58   # 689102
Вот такая она, рыночная экономика.
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  старик 10.08.2018 в 14:40:12   # 689139
Вместо высокотехнологичных самолетов пальмовое масло! Одна-а-а-ако!
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