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Империя зла
Ведущие СМИ Турции начали расчехлять из чего состоит американская империя и их СМИ
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danilov 14 Августа 2018 в 11:48:25
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  Skype 14.08.2018 в 12:15:28   # 689567
Все экономики привязанные к баксу ушли минуса и только в США пох мороз их народу пофигу тенге, рубли и лиры. Почему не их бакс в опе, а местные независимые деньги )))

Если народ независимого государства держит другую валюту в целях накопления, значить он не доверяет своему правительству и своей национальной денежной системе.

Следовательно до тех пор пока бакс расчетная еденица нас и будет колбасить раз в год и только амерам эти расколбасы с баксом пофиг.

Думаю нужно торговать ресурсами за тенге обеспеченной золотом, для международных расчётов и тогда уже американцам придётся чесать репу вместе с нами. А так игра в одни ворота, нас нагибают каждый год.
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  GoodZone 14.08.2018 в 12:22:31   # 689572
Ну на самом деле доллар тоже подвержен инфляционным процессам, может не в той мере как "региональные независимые валюты", но доллар тоже теряет стоимость год от года.
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  Joykin 14.08.2018 в 12:32:14   # 689577
У них там тоже не все так сладко как кажется.
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