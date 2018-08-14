Ведущие СМИ Турции начали расчехлять из чего состоит американская империя и их СМИ

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danilov 14 Августа 2018 в 11:48:25
Fox TV kimin kontrolunde?@abdullahciftcib @arkaplanahaber pic.twitter.com/Wb0b0boQDb— A Haber (@tvahaber) 11 августа 2018 г.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Если народ независимого государства держит другую валюту в целях накопления, значить он не доверяет своему правительству и своей национальной денежной системе.
Следовательно до тех пор пока бакс расчетная еденица нас и будет колбасить раз в год и только амерам эти расколбасы с баксом пофиг.
Думаю нужно торговать ресурсами за тенге обеспеченной золотом, для международных расчётов и тогда уже американцам придётся чесать репу вместе с нами. А так игра в одни ворота, нас нагибают каждый год.