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Империя зла
В США обвал турецкой лиры назвали «потерей связи с демократией»
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danilov 14 Августа 2018 в 12:19:03
Экономический советник администрации 45-го президента США Кевин Хассетт представил свое объяснение тому, как и почему произошел обвал курса турецкой нацвалюты.

Экономический советник Белого дома Кевин Хассетт прокомментировал недавнее снижение курса турецкой лиры. По мнению эксперта, в падении курса ее национальной валюты повинна сама Турция, а никак не США.

Так, Хассетт видит причину колебаний на финансовом рынке в том, что Турция отошла в своем государственном устройстве от модели либеральной демократии. Санкции против турецких госчиновников и решение Трампа повысить пошлины на турецкую сталь до 50% не сыграли здесь особой роли, намекает представитель президентской администрации.

«Когда страна теряет связь с либеральной демократией, тогда не знаешь точно, что случится с экономикой дальше. Думаю, имеет место большая неопределенность», - заявил Кевин Хассетт в эфире американского ТВ.

Ввозные пошлины на сталь, продолжает советник, коснулись лишь сравнительно небольшого сегмента турецкой экономики. Сами по себе они не могли привести к столь стремительному обвалу лиры. Скорее всего, резюмирует эксперт, «фундаментальные показатели экономики» в Турции «не в порядке».

https://tsargrad.tv/news/v-ssha-obval-tureckoj-liry-objasnili-poterej-svjazi-s-demokratiej_152348
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