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Империя зла
Трамп заподозрил подписанный им бюджет в неконституционности
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danilov 15 Августа 2018 в 14:49:21
Ряд положений оборонного бюджета США на 2019 финансовый год сомнительны с точки зрения конституции страны, заявил глава американского государства Дональд Трамп, который при этом уже подписал бюджет.

В частности, речь идет о положениях 1241, 1242 и 1247 о запрете признания Крыма, Договоре по открытому небу и ограничении взаимодействия Минобороны России и Пентагона, передает ТАСС.

Так, Трампа обязали докладывать Конгрессу о своих действиях до того, как будут приняты «дипломатические или военные действия». Трамп подчеркнул, что намерен «реализовывать эти положения в соответствии с исключительными конституционными полномочиями президента в качестве верховного главнокомандующего и представителя государства на внешнеполитической арене».

Аналогичное беспокойство у Трампа вызвали пункты бюджета, затрагивающие взаимодействие с Пекином, Сеулом и Эр-Риядом.

Пункт 1245 предписывает Трампу отчитаться об обсуждении с Москвой Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Трамп намерен трактовать это положении в соответствии со своим правом «не разглашать информацию, распространение которой может подорвать национальную безопасность, внешнеполитические отношения, законодательство или выполнение главой государства своих конституционных обязательств».

https://vz.ru/news/2018/8/15/937120.html
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