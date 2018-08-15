Трамп заподозрил подписанный им бюджет в неконституционности

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danilov 15 Августа 2018 в 14:49:21
В частности, речь идет о положениях 1241, 1242 и 1247 о запрете признания Крыма, Договоре по открытому небу и ограничении взаимодействия Минобороны России и Пентагона, передает ТАСС.
Так, Трампа обязали докладывать Конгрессу о своих действиях до того, как будут приняты «дипломатические или военные действия». Трамп подчеркнул, что намерен «реализовывать эти положения в соответствии с исключительными конституционными полномочиями президента в качестве верховного главнокомандующего и представителя государства на внешнеполитической арене».
Аналогичное беспокойство у Трампа вызвали пункты бюджета, затрагивающие взаимодействие с Пекином, Сеулом и Эр-Риядом.
Пункт 1245 предписывает Трампу отчитаться об обсуждении с Москвой Договора о стратегических наступательных вооружениях.
Трамп намерен трактовать это положении в соответствии со своим правом «не разглашать информацию, распространение которой может подорвать национальную безопасность, внешнеполитические отношения, законодательство или выполнение главой государства своих конституционных обязательств».
https://vz.ru/news/2018/8/15/937120.html
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