США оштрафовали британский банк почти на 5 млрд долларов

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danilov 15 Августа 2018 в 15:14:20
Банк должен выплатить 4,9 млрд долларов. Это крупнейший штраф в отношении банка, за действия, спровоцировавшие кризис, передает РИА «Новости».
Ведомство сообщило, что банк между 2003 годом и 2005 годом подкреплял свои сделки ипотечными кредитами «с высоким риском дефолта», вводя при этом в заблуждение инвесторов «по гарантированию размещения ценных бумаг и выпуску ценных бумаг, привязанных к ипотечному кредитованию». Банк свою вину отрицает.
https://vz.ru/news/2018/8/15/937114.html
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