Китай обратился с иском в ВТО в связи с пошлинами США на солнечные батареи

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danilov 15 Августа 2018 в 15:23:48
"Китай 14 августа официально инициировал разбирательство в ВТО в отношении США", — говорится в заявлении.
Отмечается, что введенные ранее США пошлины в 30% на фотоэлементы можно рассматривать не только как нарушение соответствующих соглашений ВТО по обеспечению гарантийных мер и как нарушение законных прав и интересов Китая, они также оказывают серьезное влияние на авторитет и строгость правил и принципов ВТО.
"Мы настаиваем, чтобы США предприняли конкретные действия, уважали правила ВТО, прекратили прибегать к ошибочным действиям, что позволит вернуть соответствующую область торговли в нормальное русло", — отмечает ведомство.
Ранее в этом году офис торгового представителя США сообщил, что президент Дональд Трамп решил ввести пошлины на импорт солнечных батарей и стиральных машин. Под дополнительные ввозные пошлины попали стиральные машины для домашнего использования, а также фотоэлементы и модули солнечных батарей.
https://1prime.ru/state_regulation/20180814/829127090.html
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