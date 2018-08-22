Жириновский объяснил разницу между США и Россией и прочитал стих о ГКЧП

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danilov 22 Августа 2018 в 10:20:07
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Walter от 22.08.2018 13:31:26А вы батенька считаете что СССР строился на зависти к остальным??? для чего развалили СССР? это запад завидовал нам! наши родители деды и прадеды жили уверенные в завтрашнем дне! у всех была постоянная и стабильная работа! а теперь что??? демократия??? сидишь на работе и очкуешь сократят завтра или нет, дадут ЗП вовремя или нет и тд и тп....я много примеров могу привести что было и что стало!!!
Все враги, все кто живет лучше. Большая проблема, большая. Как и в СССР. Кто делал политику? КГБ делал политику. Теперь Путин затащил КГБ в управление страной. И вот он результат- Все враги.
Все враги, все кто живет лучше. Большая проблема, большая. Как и в СССР. Кто делал политику? КГБ делал политику. Теперь Путин затащил КГБ в управление страной. И вот он результат- Все враги.
50-летнего Сергея Урумова подвели сомнительные связи с несостоявшимся вором Анатолием Панфиловым.
Сергей Урумов, он же Грек, некогда состоял на оперативном учете как член преступной группировки Игоря Ильченко (Игривый), затем перешел под крыло тогдашнего смотрящего по Тольятти Игоря Филиппова (Филиппок).
В 2005 году Филиппов был застрелен, и новым смотрящим по Тольятти был назначен Грек. С тех пор прошло 13 лет, за которые Урумов прошел много испытаний.
В частности, Грека задерживали как организатора убийства тольяттинского журналиста Валерия Иванова, но доказательств его причастности так и не нашли.
Смотрящий по Тольятти традиционно скупо был представлен в официальном бизнесе. Некогда Урумов входил в число учредителей компании «ЭСКС» (деятельность ресторанов и кафе) вместе с известным деятелем в сфере ЖКХ Русланом Нигаматзяновым.
Нигаматзянов, Урумов и юрист Алексей Курский вместе основали и Тольяттинское городское общество по защите прав потребителей (ТГОЗПП).
По информации "СО", карьеру Урумова в криминальном сообществе оборвала его близость к непризнанному вору Анатолию Панфилову (он же Толян Тольяттинский), на прошлой неделе задержанному сотрудниками ФСБ.
29-летний Панфилов и еще 15 соискателей были коронованы «оптом» на знаменитой сходе в Дубае в декабре 2012 года по инициативе группы противников тогдашнего лидера воровского сообщества РФ Аслана Усояна (Дед Хасан).
Статус Панфилова на родине не признали, уже в январе 2013 года он был объявлен ненастоящим вором группой «законников», в число которых входили Василий Христофоров (Вася Воскрес), Олег Пирогов (Циркач) и Анатолий Якунин (Сенька Самарский).
Теперь практически та же группа лиц, ранее близкая Усояну, высказалась и за лишение Сергея Урумова статуса смотрящего по Тольятти. Кто может занять кресло Грека — пока не очень понятно.