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Империя зла
Швейцария заморозила российские счета на 5млрд$
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danilov 23 Августа 2018 в 11:19:38
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Второй по величине банк Швейцарии Credit Suisse заморозил счета, связанные с Россией, примерно на 5 миллиардов швейцарских франков (около 5 миллиардов долларов), чтобы избежать попадания под санкции США, пишет агентство Рейтер, ссылаясь на данные со счетов, которые есть в распоряжении агентства.

Пресс-секретарь Credit Suisse заявила агентству, что банк сотрудничает с международными регуляторами стран, где осуществляет работу, чтобы обеспечить соблюдение санкций, включая санкции в отношении России.

РИА Новости https://ria.ru/economy/20180822/1527052426.html

В Госдуме прокомментировали заморозку российских счетов швейцарским банком

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Замораживание швейцарским банком Credit Suisse счетов, связанных с Россией, — это удар по доллару, репутации финансовых институтов, а также ведет к разрушению мирового финансового порядка, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее Рейтер, ссылаясь на данные со счетов, которые есть в распоряжении агентства, сообщило о том, что второй по величине банк Швейцарии Credit Suisse заморозил счета, связанные с Россией, примерно на 5 миллиардов швейцарских франков (около 5 миллиардов долларов), чтобы избежать попадания под санкции США.

"Все крупнейшие банки мира зависят от операции в долларах, включая и наши. Естественно, это решение, на мой взгляд, и удар по доллару, и по репутации финансовых институтов, самое главное – это разрушение мирового финансового порядка", — заявил РИА Новости Аксаков.

Парламентарий также выразил надежду на то, что ситуация будет в ближайшее время урегулирована.

https://ria.ru/economy/20180822/1527054699.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 23.08.2018 в 12:02:03   # 690813
Правильно, нехуй у соседей бабки хранить
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