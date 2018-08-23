Швейцария заморозила российские счета на 5млрд$

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danilov 23 Августа 2018 в 11:19:38
Пресс-секретарь Credit Suisse заявила агентству, что банк сотрудничает с международными регуляторами стран, где осуществляет работу, чтобы обеспечить соблюдение санкций, включая санкции в отношении России.
РИА Новости https://ria.ru/economy/20180822/1527052426.html
В Госдуме прокомментировали заморозку российских счетов швейцарским банком
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Замораживание швейцарским банком Credit Suisse счетов, связанных с Россией, — это удар по доллару, репутации финансовых институтов, а также ведет к разрушению мирового финансового порядка, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ранее Рейтер, ссылаясь на данные со счетов, которые есть в распоряжении агентства, сообщило о том, что второй по величине банк Швейцарии Credit Suisse заморозил счета, связанные с Россией, примерно на 5 миллиардов швейцарских франков (около 5 миллиардов долларов), чтобы избежать попадания под санкции США.
"Все крупнейшие банки мира зависят от операции в долларах, включая и наши. Естественно, это решение, на мой взгляд, и удар по доллару, и по репутации финансовых институтов, самое главное – это разрушение мирового финансового порядка", — заявил РИА Новости Аксаков.
Парламентарий также выразил надежду на то, что ситуация будет в ближайшее время урегулирована.
https://ria.ru/economy/20180822/1527054699.html
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