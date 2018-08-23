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Империя зла
В Мадриде откроется первый дом престарелых для геев
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danilov 23 Августа 2018 в 11:39:10
Все это сделано для того, чтобы пожилые люди почувствовали свободу, ведь в пределах этого центра на них не будут косо смотреть или осуждать за их выбор. По оценкам в Испании живет около 160000 человек старше 65 лет, которые причисляют себя к ЛГБТ сообществу и хотят жить своей жизнью «по уважительной причине».

В новом центре будет постоянно жить 66 человек, еще 30 мест отведено под пансионат дневного содержания. В планах открыть заведение до конца года, все разрешения уже получены. Хотя центр будет финансироваться региональным правительством Мадрида, управлять им будет «Фонд 26 декабря».

В этот день в 1979 году власти Испании официально отменили уголовное преследование людей нетрадиционной сексуальной ориентации. А уже в 2005 Испания стала первой страной в Европе, где были легализованы однополые браки.

Madrid to open first public retirement home for gay people
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NZN 23.08.2018 в 12:02:50   # 690814
Едрид Мадрид , что это деется такое у них с головами.
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  Wolfkz 23.08.2018 в 12:30:39   # 690819
Вск правильно. Отделить их сначало от нормальных, а потом сжечь:-)
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  Даун 23.08.2018 в 13:04:53   # 690827
Бля перед обедом прочитал
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  jumanjiqz 23.08.2018 в 13:56:13   # 690834
Ничего удивительного, в Дании 3 года назад открыли уже! И судя по новости они еще есть в США, Швеции и Германии...
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