В Мадриде откроется первый дом престарелых для геев

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danilov 23 Августа 2018 в 11:39:10
В новом центре будет постоянно жить 66 человек, еще 30 мест отведено под пансионат дневного содержания. В планах открыть заведение до конца года, все разрешения уже получены. Хотя центр будет финансироваться региональным правительством Мадрида, управлять им будет «Фонд 26 декабря».
В этот день в 1979 году власти Испании официально отменили уголовное преследование людей нетрадиционной сексуальной ориентации. А уже в 2005 Испания стала первой страной в Европе, где были легализованы однополые браки.
Madrid to open first public retirement home for gay people
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