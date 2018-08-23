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Империя зла
США не ввели заранее объявленные новые санкции против России
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danilov 23 Августа 2018 в 13:32:38
США в среду так и не опубликовали официально документ о введении заранее объявленных антироссийских санкций по «делу Скрипалей».

Представители американских властей обещали опубликовать текст официального документа ориентировочно 22 августа.

По состоянию на поздний вечер по вашингтонскому времени сайт официальной газеты правительства США Federal Register не содержал описания новых санкций, которые вступают в силу с момента публикации.

Госдепартамент и министерство финансов США не ответили на запросы РИА Новости о том, когда планируется опубликовать санкции.

Отметим, что санкции в отношении России по «делу Скрипалей» вступают в силу только с момента публикации.

https://ria.ru/economy/20180823/1527058847.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 23.08.2018 в 13:53:24   # 690833
Они там еще менжуются, а мы то уже готовы ! Нам это как туалетная бумага кончилась, но газеткой подтерся и забыл... Мы 90-е пережили...
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